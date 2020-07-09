В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 284

"В Азербайджане выявлены еще 548 случаев заражения коронавирусом, 491 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 22464 факта заражения коронавирусной инфекцией, 13591 человек вылечился, 284 скончались, 8589 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.