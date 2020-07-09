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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574135829.html
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 284
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 22,46 тысячи, за сутки инфекция выявлена еще у 548 человек, всего в стране умерли 284... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 284

19:58 09.07.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 9 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 22,46 тысячи, за сутки инфекция выявлена еще у 548 человек, всего в стране умерли 284 человека с COVID-19, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 548 случаев заражения коронавирусом, 491 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 22464 факта заражения коронавирусной инфекцией, 13591 человек вылечился, 284 скончались, 8589 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии было проведено 544,7 тысячи тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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