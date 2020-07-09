В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 284

БАКУ, 9 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 22,46 тысячи, за сутки инфекция выявлена еще у 548 человек, всего в стране умерли 284 человека с COVID-19, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 548 случаев заражения коронавирусом, 491 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 22464 факта заражения коронавирусной инфекцией, 13591 человек вылечился, 284 скончались, 8589 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии было проведено 544,7 тысячи тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.