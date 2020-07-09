Sputnik Германия прокомментировал "шпионский" доклад Берлина

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Власти Власти ФРГ не могут объяснить включение Sputnik в "шпионский" доклад МВД о работе контрразведки, заявил руководитель Sputnik Германия Сергей Феоктистов.

Ранее был опубликован доклад МВД ФРГ о работе контрразведки (BfV, Федеральное ведомство по защите конституции) в 2019 году, в котором говорится, что российские СМИ RT Deutsch и Sputnik играют центральную роль в оказании пророссийского влияния в Германии.

Как отметил Феоктистов, как в 2018 году, так и в 2019-м Sputnik Германия отнесен в докладе в раздел "шпионаж и иная подрывная деятельность".

"В прошлом году мы отправляли официальный запрос с целью получения разъяснений и обоснований попадания Sputnik Германия в этот раздел. Потому что никакой шпионской, разведывательной и подрывной деятельности Sputnik Германия на территории страны, конечно же, не ведет. Никакого ответа мы не получили", - говорится в комментарии руководителя немецкой редакции Sputnik.

"На сегодняшней пресс-конференции наш корреспондент задал вопрос руководителю службы с просьбой объяснить позицию ведомства по отношению к российской прессе. Единственное, что он смог ответить - что мы освещаем митинги в Берлине и завышаем количество их участников", - отметил Феоктистов.

Он подчеркнул, что митинги, про которые идет речь, состоялись в 2020 году, поэтому непонятно, какое отношение имеет завышение количества его участников к попаданию в доклад в 2019 и 2018 годах.

Феоктистов также добавил, что цифры по количеству участников были взяты у пресс-службы полиции. "Как мы знаем, точной цифры ни у кого нет. Присутствуя на этих митингах, мы пользовались исключительно официальными цифрами либо полиции, либо организаторов. Тем более пребывая внутри, мы примерно могли оценить количество людей", - подчеркнул руководитель Sputnik Германия.

"Поскольку доклад вышел только сегодня, мы его изучаем, и скоро на сайте Sputnik Германия мы дадим комментарий по всем возникшим вопросам", - добавил Феоктистов.

Sputnik и RT на Западе не раз обвиняли в якобы "фейках", однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.