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Sputnik Германия прокомментировал "шпионский" доклад Берлина
Власти ФРГ не могут объяснить включение Sputnik в "шпионский" доклад МВД о работе контрразведки, заявил руководитель Sputnik Германия Сергей Феоктистов. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:53
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Sputnik Германия прокомментировал "шпионский" доклад Берлина

19:52 09.07.2020 (обновлено: 19:53 09.07.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Власти ФРГ не могут объяснить включение Sputnik в "шпионский" доклад МВД о работе контрразведки, заявил руководитель Sputnik Германия Сергей Феоктистов.
Ранее был опубликован доклад МВД ФРГ о работе контрразведки (BfV, Федеральное ведомство по защите конституции) в 2019 году, в котором говорится, что российские СМИ RT Deutsch и Sputnik играют центральную роль в оказании пророссийского влияния в Германии.
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Как отметил Феоктистов, как в 2018 году, так и в 2019-м Sputnik Германия отнесен в докладе в раздел "шпионаж и иная подрывная деятельность".
"В прошлом году мы отправляли официальный запрос с целью получения разъяснений и обоснований попадания Sputnik Германия в этот раздел. Потому что никакой шпионской, разведывательной и подрывной деятельности Sputnik Германия на территории страны, конечно же, не ведет. Никакого ответа мы не получили", - говорится в комментарии руководителя немецкой редакции Sputnik.
"На сегодняшней пресс-конференции наш корреспондент задал вопрос руководителю службы с просьбой объяснить позицию ведомства по отношению к российской прессе. Единственное, что он смог ответить - что мы освещаем митинги в Берлине и завышаем количество их участников", - отметил Феоктистов.
Он подчеркнул, что митинги, про которые идет речь, состоялись в 2020 году, поэтому непонятно, какое отношение имеет завышение количества его участников к попаданию в доклад в 2019 и 2018 годах.
Феоктистов также добавил, что цифры по количеству участников были взяты у пресс-службы полиции. "Как мы знаем, точной цифры ни у кого нет. Присутствуя на этих митингах, мы пользовались исключительно официальными цифрами либо полиции, либо организаторов. Тем более пребывая внутри, мы примерно могли оценить количество людей", - подчеркнул руководитель Sputnik Германия.
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"Поскольку доклад вышел только сегодня, мы его изучаем, и скоро на сайте Sputnik Германия мы дадим комментарий по всем возникшим вопросам", - добавил Феоктистов.
Sputnik и RT на Западе не раз обвиняли в якобы "фейках", однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.
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