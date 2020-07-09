Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения

Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево

КАЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости. Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

По его словам, Роспотребнадзор и профильные министерства обеспечили возможность возобновить поездки внутри страны, но за рубежом такого контроля за распространением инфекции достичь будет крайне сложно.

"Рисковать никто не будет"

Чернышенко заверил, что никто не собирается рисковать здоровьем россиян. Он добавил, если принимать решения бездумно, то все прошлые усилия обесценятся.

Вице-премьер согласился, что привыкшие ездить за границу граждане хотят выезжать, и российская авиационная индустрия также хотела бы возобновить полеты.

"Но мы знаем, что для президента, для правительства безопасность наших граждан — это самый главный аспект", — заключил Чернышенко.

Он отметил, что все надеются на вакцину, которая предотвратит новые случаи заболевания.

"Но пока мы знаем, что она в стадии испытаний находится, поэтому спекулировать на этой теме, наверное, преждевременно", — подчеркнул вице-премьер.

"Настало время лучше узнать страну"

Вместе с тем Чернышенко рассказал, что традиционные направления сейчас перегружены, однако есть много других вариантов, в том числе в Татарстане, который готов принять туристов.

Он признал, что разговоры о некачественном сервисе и недостатке туристической инфраструктуры отчасти справедливы, нужно это менять.

Тем не менее у России есть гигантский потенциал для развития внутреннего туризма.

"Сейчас настало время лучше узнать свою страну", — резюмировал вице-премьер.

Прекращение полетов

Весной из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют рейсы, которыми граждан вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что говорить о точных сроках возобновления воздушного сообщения пока не приходится. Он отметил, что в некоторых государствах фиксируют новые очаги вспышек инфекции и ситуация остается нестабильной.