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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574135401.html
Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения
Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:29
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий чернышенко
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий чернышенко, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения

19:45 09.07.2020 (обновлено: 21:29 09.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Андрей Станавов
КАЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости. Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По его словам, Роспотребнадзор и профильные министерства обеспечили возможность возобновить поездки внутри страны, но за рубежом такого контроля за распространением инфекции достичь будет крайне сложно.
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"Рисковать никто не будет"

Чернышенко заверил, что никто не собирается рисковать здоровьем россиян. Он добавил, если принимать решения бездумно, то все прошлые усилия обесценятся.
Вице-премьер согласился, что привыкшие ездить за границу граждане хотят выезжать, и российская авиационная индустрия также хотела бы возобновить полеты.

"Но мы знаем, что для президента, для правительства безопасность наших граждан — это самый главный аспект", — заключил Чернышенко.

Он отметил, что все надеются на вакцину, которая предотвратит новые случаи заболевания.
"Но пока мы знаем, что она в стадии испытаний находится, поэтому спекулировать на этой теме, наверное, преждевременно", — подчеркнул вице-премьер.
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"Настало время лучше узнать страну"

Вместе с тем Чернышенко рассказал, что традиционные направления сейчас перегружены, однако есть много других вариантов, в том числе в Татарстане, который готов принять туристов.
Он признал, что разговоры о некачественном сервисе и недостатке туристической инфраструктуры отчасти справедливы, нужно это менять.
Тем не менее у России есть гигантский потенциал для развития внутреннего туризма.
"Сейчас настало время лучше узнать свою страну", — резюмировал вице-премьер.

Прекращение полетов

Весной из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют рейсы, которыми граждан вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что говорить о точных сроках возобновления воздушного сообщения пока не приходится. Он отметил, что в некоторых государствах фиксируют новые очаги вспышек инфекции и ситуация остается нестабильной.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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