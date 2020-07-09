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Распространение нового коронавируса
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В Приднестровье более 160 медработников заразились коронавирусом
И.о. министра здравоохранения Приднестровья Кристина Албул в четверг заявила о 164 случаях заболевания коронавирусом среди медицинских работников с начала... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:23
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коронавирус covid-19, коронавирусы, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире

В Приднестровье более 160 медработников заразились коронавирусом

19:44 09.07.2020 (обновлено: 22:23 09.07.2020)
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
ТИРАСПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. И.о. министра здравоохранения Приднестровья Кристина Албул в четверг заявила о 164 случаях заболевания коронавирусом среди медицинских работников с начала пандемии, сообщил пресс-центр МВД ПМР.
"Всего с начала пандемии зафиксировано 164 случая заболевания среди медицинских работников. В настоящий момент 14 из них получают лечение в инфекционных госпиталях Рыбницы и Слободзеи. Их состояние удовлетворительное. Болезнь протекает бессимптомно", - сказала Албул на брифинге.
По ее словам, из общего числа 144 сотрудника заразились COVID-19 на рабочем месте, 20 - в быту.
Всего в карантинных госпиталях республики лечение от коронавирусной инфекции проходят 130 пациентов, в том числе восемь детей и подростков.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1275 приднестровцев, 49 человек скончались, 1067 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияВ мире
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