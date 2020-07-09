Суд продлил арест зампреду пензенского правительства по делу об афере

УФСБ по области 14 мая после обысков дома у Бурлакова и в минсельхозе региона задержало чиновника и еще двух подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением бюджетных средств. Ленинский райсуд 16 мая арестовал Бурлакова, его первого заместителя Андрея Персанова и бывшего депутата заксобрания области Дмитрия Лаврентьева до 13 июля. По данным суда, всем троим следствие предъявило обвинение по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Им грозит до 10 лет лишения свободы.