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Суд продлил арест зампреду пензенского правительства по делу об афере
Ленинский районный суд Пензы продлил до 13 октября срок содержания под стражей зампреду правительства региона, министру сельского хозяйства Андрею Бурлакову и... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:39
андрей бурлаков
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
пенза
пензенская область
происшествия
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353
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андрей бурлаков, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), пенза, пензенская область, происшествия

Суд продлил арест зампреду пензенского правительства по делу об афере

19:39 09.07.2020
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© РИА Новости / Кривобок Руслан / Перейти в фотобанкБывшего первого заместителя гендиректора "Финансовой лизинговой компании" Андрея Бурлакова выпустили из СИЗО под залог в 50 миллионов рублей
Бывшего первого заместителя гендиректора Финансовой лизинговой компании Андрея Бурлакова выпустили из СИЗО под залог в 50 миллионов рублей
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы продлил до 13 октября срок содержания под стражей зампреду правительства региона, министру сельского хозяйства Андрею Бурлакову и его первому заместителю, обвиняемым в особо крупном хищении бюджетных средств, третий фигурант освобожден под домашний арест, сообщила пресс-служба суда.
УФСБ по области 14 мая после обысков дома у Бурлакова и в минсельхозе региона задержало чиновника и еще двух подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением бюджетных средств. Ленинский райсуд 16 мая арестовал Бурлакова, его первого заместителя Андрея Персанова и бывшего депутата заксобрания области Дмитрия Лаврентьева до 13 июля. По данным суда, всем троим следствие предъявило обвинение по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Им грозит до 10 лет лишения свободы.
"Вынесены постановления о продлении меры пресечения в отношении министра сельского хозяйства Пензенской области Бурлакова и его заместителя Персанова... Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на срок до 13 октября 2020 года. Собственнику групп компаний Л. мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест", - говорится в сообщении.
Постановления суда еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
Автомобиль Следственного комитета РФ
18 июня, 11:11
СК возобновил уголовное дело экс-главы ОП Саратовской области об афере
После ареста фигурантов дела прокуратура области выявила у Бурлакова незадекларированный жилой дом, который чиновник построил несколько лет назад и не зарегистрировал в Росреестре, и потребовала решить вопрос об увольнении чиновника в связи с утратой доверия. Кроме того, ведомство выявило ряд сделок супруги Бурлакова, которые свидетельствуют о возможном превышении их расходов над законными источниками доходов, в связи с чем по требованию прокурора начата процедура контроля за расходами министра и членов его семьи.
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Андрей БурлаковФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)ПензаПензенская областьПроисшествия
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