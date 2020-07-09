Суд продлил арест зампреду пензенского правительства по делу об афере

САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы продлил до 13 октября срок содержания под стражей зампреду правительства региона, министру сельского хозяйства Андрею Бурлакову и его первому заместителю, обвиняемым в особо крупном хищении бюджетных средств, третий фигурант освобожден под домашний арест, сообщила пресс-служба суда.
УФСБ по области 14 мая после обысков дома у Бурлакова и в минсельхозе региона задержало чиновника и еще двух подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением бюджетных средств. Ленинский райсуд 16 мая арестовал Бурлакова, его первого заместителя Андрея Персанова и бывшего депутата заксобрания области Дмитрия Лаврентьева до 13 июля. По данным суда, всем троим следствие предъявило обвинение по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Им грозит до 10 лет лишения свободы.
"Вынесены постановления о продлении меры пресечения в отношении министра сельского хозяйства Пензенской области Бурлакова и его заместителя Персанова... Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на срок до 13 октября 2020 года. Собственнику групп компаний Л. мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест", - говорится в сообщении.
Постановления суда еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
После ареста фигурантов дела прокуратура области выявила у Бурлакова незадекларированный жилой дом, который чиновник построил несколько лет назад и не зарегистрировал в Росреестре, и потребовала решить вопрос об увольнении чиновника в связи с утратой доверия. Кроме того, ведомство выявило ряд сделок супруги Бурлакова, которые свидетельствуют о возможном превышении их расходов над законными источниками доходов, в связи с чем по требованию прокурора начата процедура контроля за расходами министра и членов его семьи.