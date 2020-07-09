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В Приднестровье медучреждения возобновляют работу в штатном режиме
И.о. министра здравоохранения непризнанной Приднестровской Молдавской республики Кристина Албул в четверг заявила, что эпидемиологическая ситуация в республике... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:38
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коронавирус covid-19, коронавирусы, румыния, молдавия, ссср, в мире

В Приднестровье медучреждения возобновляют работу в штатном режиме

19:38 09.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. И.о. министра здравоохранения непризнанной Приднестровской Молдавской республики Кристина Албул в четверг заявила, что эпидемиологическая ситуация в республике позволяет постепенно возвращаться к прежнему режиму работы лечебных учреждений, сообщил пресс-центр МВД ПМР.
"Возобновлена работа физиотерапевтических кабинетов, осуществляются плановые хирургические вмешательства, идет вакцинация детей. С сегодняшнего дня возобновлена плановая госпитализация. Это было решение оперативного штаба", – подчеркнула Албул, отметив, что в лечебных учреждениях, где ранее располагались территориальные карантинные госпитали, проведена заключительная дезинфекция.
"Оперативный штаб принял решение оставить два инфекционных госпиталя, Слободзейский и Рыбницкий, для лечения больных с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Остальные госпитали свернуты", - уточнила она.
Как отмечают в пресс-центре, пациенты этих учреждений были вылечены и выписаны под наблюдение участковых врачей-терапевтов. Сотрудники отправлены на карантин. Проведена дезинфекция отделений или всего учреждения, в последующем возобновлена работа лечебного учреждения в штатном режиме. "При необходимости инфекционные госпитали будут вновь развернуты в течение одного дня", – добавила Албул.
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Режим ЧП, введенный в связи с пандемией коронавируса нового типа, отменен в республике с 16 июня. Однако сохранены некоторые карантинные ограничения с целью не допустить новой вспышки заболеваемости COVID-19.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1275 приднестровцев, 49 человек скончались, 1067 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыРумынияМолдавияСССРВ мире
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