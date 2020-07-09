Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область
Иркутская область
https://ria.ru/20200709/1574135045.html
В Приангарье отменили введенный из-за природных пожаров режим ЧС
Режим ЧС, ранее введенный в Приангарье из-за сложной пожароопасной обстановки, отменен, за исключением трех районов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:37
иркутская область
игорь кобзев
иркутская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573045320_0:13:1280:733_1400x0_80_0_0_54615e70cf460f7f81a49fdc3889a04d.jpg
https://ria.ru/20200708/1574085145.html
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Сибирь и Дальний Восток охвачены лесными пожарами
Во многих частях обоих субъектов введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами: на всей территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Камчатского, Красноярского краев, в Баргузинском районе Республики Бурятия, в Селемджинском районе Амурской области, Среднеканском, Хасынском и Омсукчанском районах Магаданской области, в Билибинском районе Чукотского АО. В тушении задействовано более 4,5 тысяч человек, 660 единиц наземной техники и более 40 воздушных судов.
2020-07-09T19:37
true
PT1M01S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573045320_0:13:1280:733_1400x0_80_0_0_54615e70cf460f7f81a49fdc3889a04d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573045320_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_01892964b404b359abbe2ac434e57061.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573045320_160:0:1120:960_1400x0_80_0_0_77b72385668073e419ba2cba2c157a46.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь кобзев, иркутская область

В Приангарье отменили введенный из-за природных пожаров режим ЧС

19:37 09.07.2020
41
© Фото : МЧС РоссииЛесной пожар
Лесной пожар
© Фото : МЧС России
Лесной пожар. Архивное фото
ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Режим ЧС, ранее введенный в Приангарье из-за сложной пожароопасной обстановки, отменен, за исключением трех районов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Заседание оперативного штаба с участием заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александра Агафонова, который находится в Иркутской области с рабочим визитом, прошло в правительстве региона. На нем обсуждалась пожарная обстановка в лесах Приангарья. Ранее сообщалось, что в Иркутской области с 3 июля из-за сложной пожароопасной обстановки введен режим ЧС. По обращению врио губернатора Игоря Кобзева в регион прибыли 140 пожарных-десантников Авиалесоохраны из других территорий страны, а также воздушные суда МЧС России - многофункциональный самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Также к тушению возгораний был привлечен самолет Ан-26 с установкой для вызывания искусственных осадков. Причиной большинства пожаров в лесах Приангарья стали аномально высокая температура и сухие грозы.
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
8 июля, 23:38
В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
По словам Александра Агафонова, в этом году руководство Иркутской области принимает беспрецедентные меры по охране лесов от пожаров. Более 80% возгораний тушатся в первые сутки.
"Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Иркутской области из-за лесных пожаров, будет снят в 18.00 (13.00 мск) 9 июля. В трех районах - Жигаловском, Усть-Кутском и Усть-Удинском, где остается сложная обстановка, будет действовать режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самый крупный пожар действует на текущий момент в труднодоступной местности Усть-Удинского района. Его площадь 700 гектаров. К месту возгорания направлена группа пожарных десантников.
"Мы видим слаженную работу по тушению лесных пожаров федеральной и региональной группировок лесных пожарных, сотрудников МЧС, арендаторов лесных участков и муниципальных подразделений. Благодаря скорости реагирования общая площадь, пройденная огнем в лесах Иркутской области, на 39% ниже, чем в прошлом году", - отметил на совещании врио руководителя региона Игорь Кобзев.
100000
Обсудить 0
Иркутская областьИгорь КобзевИркутская область
Рекомендуем
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В России более 7,2 тысячи военных вылечились от коронавируса
Самолет Су-35С
"Русские Витязи" получили четыре истребителя Су-35С
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Адвокат попросил привлечь Фургала по делу о пожаре в палаточном лагере
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Северной Осетии нашли тело пропавшего в горах туриста
Последствия прорыва дамбы в подмосковной Рузе
Генпрокуратура оценит работу чиновников после прорыва дамбы в Рузе
Сергея Фургала после допроса увезли из СК
Источник рассказал о допросе Фургала
Сотрудник МЧС РФ
Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Вологодской области церковь загорелась после удара молнии
Владивосток
Во Владивостоке судно вышло на очистку моря от масштабного загрязнения
Подтопление
Спасатели прибыли в подтопленное село в Хабаровском крае
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор получил больше полномочий в случае введения ЧС в Подмосковье
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Мурашко рассказал о перспективах российских вакцин от коронавируса
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани
Обстановка в Рузе, где прорвало дамбу после ливня
В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
Руки в наручниках
Ростовчанин получил год колонии за подделку пропусков во время пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03В Приморье плановую госпитализацию начнут возобновлять после 15 июля
09:00В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси
08:57МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
08:56В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
Лента новостейМолния