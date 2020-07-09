https://ria.ru/20200709/1574135045.html
В Приангарье отменили введенный из-за природных пожаров режим ЧС
Режим ЧС, ранее введенный в Приангарье из-за сложной пожароопасной обстановки, отменен, за исключением трех районов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:37
2020-07-09T19:37
иркутская область
игорь кобзев
иркутская область
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Сибирь и Дальний Восток охвачены лесными пожарами
Во многих частях обоих субъектов введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами: на всей территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Камчатского, Красноярского краев, в Баргузинском районе Республики Бурятия, в Селемджинском районе Амурской области, Среднеканском, Хасынском и Омсукчанском районах Магаданской области, в Билибинском районе Чукотского АО. В тушении задействовано более 4,5 тысяч человек, 660 единиц наземной техники и более 40 воздушных судов.
2020-07-09T19:37
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РИА Новости
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игорь кобзев, иркутская область
ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости.
Режим ЧС, ранее введенный в Приангарье из-за сложной пожароопасной обстановки, отменен, за исключением трех районов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области
.
Заседание оперативного штаба с участием заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александра Агафонова, который находится в Иркутской области с рабочим визитом, прошло в правительстве региона. На нем обсуждалась пожарная обстановка в лесах Приангарья. Ранее сообщалось, что в Иркутской области с 3 июля из-за сложной пожароопасной обстановки введен режим ЧС. По обращению врио губернатора Игоря Кобзева
в регион прибыли 140 пожарных-десантников Авиалесоохраны из других территорий страны, а также воздушные суда МЧС
России - многофункциональный самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Также к тушению возгораний был привлечен самолет Ан-26 с установкой для вызывания искусственных осадков. Причиной большинства пожаров в лесах Приангарья стали аномально высокая температура и сухие грозы.
По словам Александра Агафонова, в этом году руководство Иркутской области принимает беспрецедентные меры по охране лесов от пожаров. Более 80% возгораний тушатся в первые сутки.
"Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Иркутской области из-за лесных пожаров, будет снят в 18.00 (13.00 мск) 9 июля. В трех районах - Жигаловском, Усть-Кутском и Усть-Удинском, где остается сложная обстановка, будет действовать режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самый крупный пожар действует на текущий момент в труднодоступной местности Усть-Удинского района. Его площадь 700 гектаров. К месту возгорания направлена группа пожарных десантников.
"Мы видим слаженную работу по тушению лесных пожаров федеральной и региональной группировок лесных пожарных, сотрудников МЧС, арендаторов лесных участков и муниципальных подразделений. Благодаря скорости реагирования общая площадь, пройденная огнем в лесах Иркутской области, на 39% ниже, чем в прошлом году", - отметил на совещании врио руководителя региона Игорь Кобзев.