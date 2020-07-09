В Приангарье отменили введенный из-за природных пожаров режим ЧС

ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Режим ЧС, ранее введенный в Приангарье из-за сложной пожароопасной обстановки, отменен, за исключением трех районов, сообщает пресс-служба правительства Режим ЧС, ранее введенный в Приангарье из-за сложной пожароопасной обстановки, отменен, за исключением трех районов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области

Заседание оперативного штаба с участием заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александра Агафонова, который находится в Иркутской области с рабочим визитом, прошло в правительстве региона. На нем обсуждалась пожарная обстановка в лесах Приангарья. Ранее сообщалось, что в Иркутской области с 3 июля из-за сложной пожароопасной обстановки введен режим ЧС. По обращению врио губернатора Игоря Кобзева в регион прибыли 140 пожарных-десантников Авиалесоохраны из других территорий страны, а также воздушные суда МЧС России - многофункциональный самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Также к тушению возгораний был привлечен самолет Ан-26 с установкой для вызывания искусственных осадков. Причиной большинства пожаров в лесах Приангарья стали аномально высокая температура и сухие грозы.

По словам Александра Агафонова, в этом году руководство Иркутской области принимает беспрецедентные меры по охране лесов от пожаров. Более 80% возгораний тушатся в первые сутки.

"Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Иркутской области из-за лесных пожаров, будет снят в 18.00 (13.00 мск) 9 июля. В трех районах - Жигаловском, Усть-Кутском и Усть-Удинском, где остается сложная обстановка, будет действовать режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самый крупный пожар действует на текущий момент в труднодоступной местности Усть-Удинского района. Его площадь 700 гектаров. К месту возгорания направлена группа пожарных десантников.

"Мы видим слаженную работу по тушению лесных пожаров федеральной и региональной группировок лесных пожарных, сотрудников МЧС, арендаторов лесных участков и муниципальных подразделений. Благодаря скорости реагирования общая площадь, пройденная огнем в лесах Иркутской области, на 39% ниже, чем в прошлом году", - отметил на совещании врио руководителя региона Игорь Кобзев.