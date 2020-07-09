Туроператоры предложили расширить список стран для возобновления рейсов

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские туроператоры назвали страны, с которыми, по их мнению, стоило бы восстановить авиасообщение.

Ранее РБК сообщил, что Роспотребнадзор предложил возобновить перелеты в Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, а также во Вьетнам, Китай, Монголию и Шри-Ланку.

Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура заявил в комментарии "Российской газете", что восстановление авиасообщения с этими странами станет хорошей поддержкой для туристического бизнеса, который сильно пострадал во время пандемии. Он также выразил надежду, что к этому списку вскоре присоединятся Турция, Кипр, Греция, Испания и другие государства, где эпидемиологическая ситуация стабилизировалась.

У его коллеги, генерального директора PEGAS Touristik Анны Подгорной , озвученный выше перечень вызвал удивление. Она отметила, что ни одна из названных Роспотребнадзором стран пока не открылась для приема российских туристов. По ее словам, в список можно было бы включить государства, объявившие о готовности принять россиян – Болгарию, Грецию, Турцию и другие.

"Мы не знаем пока официальной позиции по этому списку. Начинается работа по анализу эпидемиологической ситуации и открытию авиасообщения на основе принципа взаимности", — приводит издание слова вице-президента Ассоциации туроператоров Дмитрия Горина

При этом он подчеркнул, что такие шаги будут предпринимать поэтапно. По словам Горина, какие-то страны откроются для международных перелетов уже в августе.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко , комментируя сообщения СМИ, ранее отметил, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.

"Единственное, что меня волнует — я думаю, как и всех россиян, и в первую очередь Роспотребнадзор — это опасность второй волны (коронавируса. — Прим. ред.), которую мы наблюдаем в некоторых государствах, государствах, которые соседствуют с нами. Неясность абсолютная по способности правительств этих государств гарантировать безопасность наших граждан", — сказал он РИА Новости.

Прекращение авиасообщения

Весной из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют рейсы, которыми граждан вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что говорить о точных сроках возобновления воздушного сообщения пока не приходится. Он отметил, что в некоторых государствах фиксируют новые очаги вспышек инфекции и ситуация остается нестабильной.