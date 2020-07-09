Туроператоры предложили расширить список стран для возобновления рейсов

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские туроператоры назвали страны, с которыми, по их мнению, стоило бы восстановить авиасообщение.
Ранее РБК сообщил, что Роспотребнадзор предложил возобновить перелеты в Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, а также во Вьетнам, Китай, Монголию и Шри-Ланку.
Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура заявил в комментарии "Российской газете", что восстановление авиасообщения с этими странами станет хорошей поддержкой для туристического бизнеса, который сильно пострадал во время пандемии. Он также выразил надежду, что к этому списку вскоре присоединятся Турция, Кипр, Греция, Испания и другие государства, где эпидемиологическая ситуация стабилизировалась.
У его коллеги, генерального директора PEGAS Touristik Анны Подгорной, озвученный выше перечень вызвал удивление. Она отметила, что ни одна из названных Роспотребнадзором стран пока не открылась для приема российских туристов. По ее словам, в список можно было бы включить государства, объявившие о готовности принять россиян – Болгарию, Грецию, Турцию и другие.
"Мы не знаем пока официальной позиции по этому списку. Начинается работа по анализу эпидемиологической ситуации и открытию авиасообщения на основе принципа взаимности", — приводит издание слова вице-президента Ассоциации туроператоров Дмитрия Горина.
При этом он подчеркнул, что такие шаги будут предпринимать поэтапно. По словам Горина, какие-то страны откроются для международных перелетов уже в августе.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя сообщения СМИ, ранее отметил, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.
"Единственное, что меня волнует — я думаю, как и всех россиян, и в первую очередь Роспотребнадзор — это опасность второй волны (коронавируса. — Прим. ред.), которую мы наблюдаем в некоторых государствах, государствах, которые соседствуют с нами. Неясность абсолютная по способности правительств этих государств гарантировать безопасность наших граждан", — сказал он РИА Новости.
Прекращение авиасообщения
Весной из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют рейсы, которыми граждан вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что говорить о точных сроках возобновления воздушного сообщения пока не приходится. Он отметил, что в некоторых государствах фиксируют новые очаги вспышек инфекции и ситуация остается нестабильной.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, в свою очередь, сообщили, что авиасообщение между Россией и другими странами будут восстанавливать в два этапа. Власти планируют принимать решения с учетом эпидемиологической ситуации за рубежом. В некоторых случаях россияне, прибывающие на родину вывозными рейсами, должны будут проходить двухнедельный карантин или тестироваться на коронавирус. До 13 июля Минтранс оценит готовность международных аэропортов к возобновлению полетов.