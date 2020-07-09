Эксперт рассказал о целях испытаний С-400 в Турции

"Во время испытания зенитных ракетных комплексов С-400 турецкие военные обнаруживали самолеты и проводили по ним так называемые электронные пуски. Это позволяет одновременно изучать особенности применения, оценивать эффективность, возможно, еще одной целью было найти слабые места системы", - заявил Лузан.