https://ria.ru/20200709/1574134789.html
Эксперт рассказал о целях испытаний С-400 в Турции
Испытания российских С-400 позволили турецким военным изучить особенности применения, оценить эффективность российской системы и, возможно, найти слабые места,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:30
2020-07-09T19:30
александр лузан
f-16
с-400 «триумф»
турция
анкара
безопасность
в мире
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573429073_0:287:3130:2048_1400x0_80_0_0_ff89b623997e2400677d622a86d69b10.jpg
https://ria.ru/20200701/1573715492.html
1
турция
анкара
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573429073_0:287:3130:2048_1400x0_80_0_0_ff89b623997e2400677d622a86d69b10.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лузан, f-16, с-400 «триумф», турция, анкара, безопасность, в мире