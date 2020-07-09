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Эксперт рассказал о целях испытаний С-400 в Турции
Испытания российских С-400 позволили турецким военным изучить особенности применения, оценить эффективность российской системы и, возможно, найти слабые места,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:30
александр лузан
f-16
с-400 «триумф»
турция
анкара
безопасность
в мире
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турция
анкара
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573429073_0:287:3130:2048_1400x0_80_0_0_ff89b623997e2400677d622a86d69b10.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лузан, f-16, с-400 «триумф», турция, анкара, безопасность, в мире

Эксперт рассказал о целях испытаний С-400 в Турции

19:30 09.07.2020
17741
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЗенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Испытания российских С-400 позволили турецким военным изучить особенности применения, оценить эффективность российской системы и, возможно, найти слабые места, заявил РИА Новости экс-заместитель командующего войск ПВО Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан.
Портал Fighter Jets World ранее сообщал, что турецкие военные приступили к новым испытаниям зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары.
"Во время испытания зенитных ракетных комплексов С-400 турецкие военные обнаруживали самолеты и проводили по ним так называемые электронные пуски. Это позволяет одновременно изучать особенности применения, оценивать эффективность, возможно, еще одной целью было найти слабые места системы", - заявил Лузан.
Генерал отметил, что из С-400 технически невозможно извлечь технологии, "поэтому их особенности приходится постигать эмпирическим методом".
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
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117234047
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Александр ЛузанF-16С-400 «Триумф»ТурцияАнкараБезопасностьВ мире
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