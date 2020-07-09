Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

МИНСК, 9 июл — РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.

"Надо признать, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Все сплелось в один узел", — заявил белорусский лидер на встрече в четверг в Минске с коллективами крупнейших СМИ, большинство из которых государственные. Его слова приводит пресс-служба президента.

Лукашенко отметил, что уже насчитал несколько "пандемий": это не только непосредственно медицинская, но и, например, углеводородная в конце 2019 — начале этого года, "пандемия" экономическая и ее последствия, инфопандемия. По его словам, все это переплелось и наложилось в том числе на политические события в Белоруссии — выборы президента, назначенные на 9 августа.

По данным агентства БелТА, на встрече президент также высказался в пользу развития страны на базе того, что уже достигнуто, и против радикальных реформ, а также против возвращения к Конституции 1994 года, как это предлагают некоторые его оппоненты.

"Мы в середине 1990-х ушли от того, что сейчас нам предлагают. Нам даже предлагают вернуться в 1994 год, что весьма странно, и взять ту Конституцию, которая была", — сказал он, отметив, что недопустимо возвращаться в середину 1990-х и "брать ту Конституцию, от которой ушли".

"Конституция — это основной свод. Это документ, который дает направление развития тому или иному государству. Поэтому если мы говорим о реформах, "пераменах" (изменениях. — Прим. ред.), то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах", — подчеркнул он.