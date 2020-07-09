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Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:13
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

19:30 09.07.2020 (обновлено: 22:13 09.07.2020)
113899
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 9 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.
"Надо признать, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Все сплелось в один узел", — заявил белорусский лидер на встрече в четверг в Минске с коллективами крупнейших СМИ, большинство из которых государственные. Его слова приводит пресс-служба президента.
Лукашенко отметил, что уже насчитал несколько "пандемий": это не только непосредственно медицинская, но и, например, углеводородная в конце 2019 — начале этого года, "пандемия" экономическая и ее последствия, инфопандемия. По его словам, все это переплелось и наложилось в том числе на политические события в Белоруссии — выборы президента, назначенные на 9 августа.
По данным агентства БелТА, на встрече президент также высказался в пользу развития страны на базе того, что уже достигнуто, и против радикальных реформ, а также против возвращения к Конституции 1994 года, как это предлагают некоторые его оппоненты.
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"Мы в середине 1990-х ушли от того, что сейчас нам предлагают. Нам даже предлагают вернуться в 1994 год, что весьма странно, и взять ту Конституцию, которая была", — сказал он, отметив, что недопустимо возвращаться в середину 1990-х и "брать ту Конституцию, от которой ушли".
"Конституция — это основной свод. Это документ, который дает направление развития тому или иному государству. Поэтому если мы говорим о реформах, "пераменах" (изменениях. — Прим. ред.), то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах", — подчеркнул он.
В качестве примера белорусский президент также привел предложения оппонентов о рыночных реформах, сокращении на некоторых предприятиях численности работников, которые могут стать "резервом для айтишников". "Я это прочитал накануне посещения Минского тракторного завода, стою перед людьми, смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, ковырялся в трансмиссии, двигателе, а завтра его в 50-60 лет выкинут на улицу, и он станет "резервом для айтишников", — заметил с иронией глава государства.
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