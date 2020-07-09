Нижегородская область поднялась в рейтинге регионов по инвестклимату

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Нижегородская область по итогам 2019 года поднялась в инвестиционном рейтинге на 39 позиций и вошла в топ-20 субъектов РФ по этому показателю, это успех всего региона, заявил глава области Глеб Никитин

"Вхождение в топ-20 инвестиционного рейтинга – это успех всего региона. Всего за год Нижегородской области удалось преодолеть в рейтинге почти 40 позиций и войти в двадцатку лучших. Этому предшествовала большая работа по улучшению инвестиционного климата. Для меня очень важно, что при формировании рейтинга учитываются абсолютно четкие и понятные критерии, совпадающие с мнением предпринимательского сообщества", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Он поблагодарил команду Агентства стратегических инициатив за методическую поддержку, которая позволила властям Нижегородской области принимать управленческие решения в интересах инвесторов.

"За прошедшее время было сделано очень много. Введен институт инвестиционных уполномоченных, созданы две территории опережающего социально-экономического развития - в Володарске и Решетихе, упрощен ряд административных процедур. В этом году стартовало создание особой экономической зоны "Кулибин". Я лично регулярно встречаюсь с предпринимательским сообществом, обсуждаю с ними острые темы. Инвестиционный рейтинг – важный сигнал для инвесторов о том, что в Нижегородской области можно и нужно работать", - сказал глава региона.

В свою очередь, генеральный директор АСИ назвала результаты Нижегородской области "настоящим прорывом". "Беспрецедентные усилия региональной управленческой команды оправдались в полной мере и нашли свое отражение в инвестиционном рейтинге регионов. Рост произошел по большинству показателей, но особенно он заметен в улучшении работы институтов для бизнеса", - приводятся ее слова в сообщении.