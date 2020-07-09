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Нижегородская область
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Нижегородская область поднялась в рейтинге регионов по инвестклимату
Нижегородская область по итогам 2019 года поднялась в инвестиционном рейтинге на 39 позиций и вошла в топ-20 субъектов РФ по этому показателю, это успех всего... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:29
нижегородская область
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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РИА Новости
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353
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светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), глеб никитин, владимир путин, москва, володарск, тульская область, экономика

Нижегородская область поднялась в рейтинге регионов по инвестклимату

19:28 09.07.2020 (обновлено: 19:29 09.07.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Нижегородская область по итогам 2019 года поднялась в инвестиционном рейтинге на 39 позиций и вошла в топ-20 субъектов РФ по этому показателю, это успех всего региона, заявил глава области Глеб Никитин.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева представила результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина. Первое место заняла Москва, второе - Татарстан, третье - Тульская область. Нижегородская область поднялась на рекордные 39 пунктов (с 57 пункта), вошла в первую двадцатку и заняла 18-ю строчку рейтинга.
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"Вхождение в топ-20 инвестиционного рейтинга – это успех всего региона. Всего за год Нижегородской области удалось преодолеть в рейтинге почти 40 позиций и войти в двадцатку лучших. Этому предшествовала большая работа по улучшению инвестиционного климата. Для меня очень важно, что при формировании рейтинга учитываются абсолютно четкие и понятные критерии, совпадающие с мнением предпринимательского сообщества", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он поблагодарил команду Агентства стратегических инициатив за методическую поддержку, которая позволила властям Нижегородской области принимать управленческие решения в интересах инвесторов.
"За прошедшее время было сделано очень много. Введен институт инвестиционных уполномоченных, созданы две территории опережающего социально-экономического развития - в Володарске и Решетихе, упрощен ряд административных процедур. В этом году стартовало создание особой экономической зоны "Кулибин". Я лично регулярно встречаюсь с предпринимательским сообществом, обсуждаю с ними острые темы. Инвестиционный рейтинг – важный сигнал для инвесторов о том, что в Нижегородской области можно и нужно работать", - сказал глава региона.
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В свою очередь, генеральный директор АСИ назвала результаты Нижегородской области "настоящим прорывом". "Беспрецедентные усилия региональной управленческой команды оправдались в полной мере и нашли свое отражение в инвестиционном рейтинге регионов. Рост произошел по большинству показателей, но особенно он заметен в улучшении работы институтов для бизнеса", - приводятся ее слова в сообщении.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
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Нижегородская областьСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Глеб НикитинВладимир ПутинМоскваВолодарскТульская областьЭкономика
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