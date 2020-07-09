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Главу Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали накануне ночью по подозрению в организации убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:25
уголовное дело сергея фургала
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сергей фургал
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александр бастрыкин
дмитрий песков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Главу Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств

19:25 09.07.2020
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали накануне ночью по подозрению в организации убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.
Показания на главу региона дали преступники, задержанные в прошлом году. У Следственного комитета также имеются показания свидетелей и пострадавших.
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Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина ведет центральный аппарат СК, а не региональные следователи. Губернатора уже привезли в Москву для проведения следственных действий.
По данным источника РИА Новости, в рамках этого уголовного дела также задержали депутатов краевой думы от ЛДПР. Их подозревают в мошенничестве.

"Можем сложить полномочия"

Лидер партии ЛДПР, членом которой является Фургал, Владимир Жириновский ранее пригрозил уходом из Госдумы.
"В качестве протеста можем <…> сложить полномочия, надо будет - фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране", - сказал он на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Также Жириновский отметил, что партия может попросить своих действующих губернаторов подать в отставку в знак солидарности.
"Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР в Лефортово и стоять там до тех пор, пока не освободят Фургала. <…> Выйти из состава ЦИК, из состава Счетной палаты", - сказал он.
Политик высоко оценил работу Фургала в качестве губернатора. Его задержание, по мнению Жириновского, свидетельствует о том, что с ЛДПР ведут борьбу "не на жизнь, а на смерть".
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"Мы защищали и будем защищать наших людей и никогда Фургала из партии не исключим. Я уверен, что все рассосется", - предположил он.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решения об отставке Фургала пока нет.
"Информация была по линии Следственного комитета представлена, мне здесь нечего сказать, нечего добавить. Разумеется, служба докладывает президенту в установленном порядке", - сказал он журналистам.
Представитель Кремля отметил, что ему задавали много вопросов о возможном увольнении Фургала в связи с утратой доверия.
"Если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему предоставлены от следствия, мы вас об этом проинформируем", - добавил он.
Песков подчеркнул, что решение о принадлежности главы Хабаровского края к криминальным группировкам может принять только суд, и делать какие-либо выводы без доказательств преждевременно. От оценок работы Фургала он воздержался.
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Уголовное дело Сергея ФургалаРоссияСергей ФургалЛефортовоЛДПРГосдума РФАлександр БастрыкинДмитрий ПесковХабаровский крайПроисшествия
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