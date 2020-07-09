Главу Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали накануне ночью по подозрению в организации убийств бизнесменов в Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали накануне ночью по подозрению в организации убийств бизнесменов в Хабаровском крае Амурской области в 2004-2005 годах.

Показания на главу региона дали преступники, задержанные в прошлом году. У Следственного комитета также имеются показания свидетелей и пострадавших.

Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина ведет центральный аппарат СК, а не региональные следователи. Губернатора уже привезли в Москву для проведения следственных действий.

По данным источника РИА Новости, в рамках этого уголовного дела также задержали депутатов краевой думы от ЛДПР. Их подозревают в мошенничестве.

"Можем сложить полномочия"

Лидер партии ЛДПР, членом которой является Фургал, Владимир Жириновский ранее пригрозил уходом из Госдумы.

"В качестве протеста можем <…> сложить полномочия, надо будет - фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране", - сказал он на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Также Жириновский отметил, что партия может попросить своих действующих губернаторов подать в отставку в знак солидарности.

"Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР в Лефортово и стоять там до тех пор, пока не освободят Фургала. <…> Выйти из состава ЦИК, из состава Счетной палаты", - сказал он.

Политик высоко оценил работу Фургала в качестве губернатора. Его задержание, по мнению Жириновского, свидетельствует о том, что с ЛДПР ведут борьбу "не на жизнь, а на смерть".

"Мы защищали и будем защищать наших людей и никогда Фургала из партии не исключим. Я уверен, что все рассосется", - предположил он.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решения об отставке Фургала пока нет.

"Информация была по линии Следственного комитета представлена, мне здесь нечего сказать, нечего добавить. Разумеется, служба докладывает президенту в установленном порядке", - сказал он журналистам.

Представитель Кремля отметил, что ему задавали много вопросов о возможном увольнении Фургала в связи с утратой доверия.

"Если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему предоставлены от следствия, мы вас об этом проинформируем", - добавил он.