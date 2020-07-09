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Число пострадавших при подрыве грузовика в Турции возросло до 12
Число пострадавших в результате подрыва грузовика в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны возросло до 12, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:22
сулейман сойлу
сакарья (провинция)
турция
в мире
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353
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сулейман сойлу, сакарья (провинция), турция, в мире

Число пострадавших при подрыве грузовика в Турции возросло до 12

19:22 09.07.2020
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© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи в городе Газиантеп, Турция
Автомобили скорой помощи в городе Газиантеп, Турция
© AP Photo / IHA
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате подрыва грузовика в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны возросло до 12, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.
Ранее сообщалось, что трое военнослужащих погибли, шесть получили ранения. Военнослужащие перевозили фейерверки с фабрики, где в минувшую пятницу произошел взрыв, чтобы подорвать их в карьере.
По словам Сойлу, ранения получили 11 военнослужащих и водитель грузовика. По данным агентства, взрыв произошел, когда фейерверки разгружали из грузовика.
Взрыв на фабрике фейерверков произошел в минувшую пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи, на момент взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников и 110 тонн фейерверков. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека, еще 114 пострадали.
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Позднее сообщалось, что причиной взрыва на фабрике фейерверков, вероятнее всего, был несчастный случай, эксперты не нашли признаков поджога или саботажа. В результате проведенных химических анализов не было обнаружено следов взрывчатки, как и следов средств для поджога. Ранее СМИ сообщали, что правоохранительные органы задержали в связи с происшествием ответственного руководителя и двух начальников предприятия, а также двух владельцев фабрики.
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Сулейман СойлуСакарья (провинция)ТурцияВ мире
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