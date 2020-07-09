Выплаты по уходу за инвалидом получат работники на удаленке в Подмосковье

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Жители Подмосковья, которые ухаживают за инвалидами и при этом работают удаленно или неполный день, теперь тоже будут получать выплаты. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал Жители Подмосковья, которые ухаживают за инвалидами и при этом работают удаленно или неполный день, теперь тоже будут получать выплаты. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360"

"Полноценный уход и работу совмещать практически невозможно. Но граждане, взявшие на себя заботу об инвалиде, могут потерять рабочий стаж, поэтому считаем, что им необходимо дать возможность подрабатывать или трудиться удаленно, не теряя при этом выплату", — заявил он.

Теперь выплата доступна лицам, которые работают дистанционно или не более двух часов в день. Для оформления субсидии необходимо предоставить трудовой договор, в котором зафиксирован порядок трудовой деятельности. Закон приняли на очередном заседании Мособлдумы.

Ежемесячную выплату для жителей Подмосковья, которые ухаживают за инвалидами I и II групп, начали выдавать с 2018 года. Московская область оказалась первым регионом, который установил такую меру. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.