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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200709/1574134215.html
Выплаты по уходу за инвалидом получат работники на удаленке в Подмосковье
Жители Подмосковья, которые ухаживают за инвалидами и при этом работают удаленно или неполный день, теперь тоже будут получать выплаты. Об этом рассказал... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:21
новости подмосковья
ирина фаевская
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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ирина фаевская, московская областная дума, московская область (подмосковье)

Выплаты по уходу за инвалидом получат работники на удаленке в Подмосковье

19:20 09.07.2020 (обновлено: 19:21 09.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповОпознавательный знак "Инвалид" под стеклом припаркованного автомобиля
Опознавательный знак Инвалид под стеклом припаркованного автомобиля
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Жители Подмосковья, которые ухаживают за инвалидами и при этом работают удаленно или неполный день, теперь тоже будут получать выплаты. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360".

"Полноценный уход и работу совмещать практически невозможно. Но граждане, взявшие на себя заботу об инвалиде, могут потерять рабочий стаж, поэтому считаем, что им необходимо дать возможность подрабатывать или трудиться удаленно, не теряя при этом выплату", — заявил он.

Теперь выплата доступна лицам, которые работают дистанционно или не более двух часов в день. Для оформления субсидии необходимо предоставить трудовой договор, в котором зафиксирован порядок трудовой деятельности. Закон приняли на очередном заседании Мособлдумы.
Ежемесячную выплату для жителей Подмосковья, которые ухаживают за инвалидами I и II групп, начали выдавать с 2018 года. Московская область оказалась первым регионом, который установил такую меру. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.
Сумма пособия — 19 320 рублей. Получить выплату может человек в возрасте от 18 до 65 лет, который живет в Московской области. У него не должно быть судимостей и медицинских противопоказаний, также он обязан пройти обучение в школе ухода.
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Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)
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