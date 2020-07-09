https://ria.ru/20200709/1574134215.html
Выплаты по уходу за инвалидом получат работники на удаленке в Подмосковье
Жители Подмосковья, которые ухаживают за инвалидами и при этом работают удаленно или неполный день, теперь тоже будут получать выплаты. Об этом рассказал... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:20
2020-07-09T19:21
новости подмосковья
ирина фаевская
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина фаевская, московская областная дума, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Жители Подмосковья, которые ухаживают за инвалидами и при этом работают удаленно или неполный день, теперь тоже будут получать выплаты. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360"
.
"Полноценный уход и работу совмещать практически невозможно. Но граждане, взявшие на себя заботу об инвалиде, могут потерять рабочий стаж, поэтому считаем, что им необходимо дать возможность подрабатывать или трудиться удаленно, не теряя при этом выплату", — заявил он.
Теперь выплата доступна лицам, которые работают дистанционно или не более двух часов в день. Для оформления субсидии необходимо предоставить трудовой договор, в котором зафиксирован порядок трудовой деятельности. Закон приняли на очередном заседании Мособлдумы.
Ежемесячную выплату для жителей Подмосковья, которые ухаживают за инвалидами I и II групп, начали выдавать с 2018 года. Московская область оказалась первым регионом, который установил такую меру. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.
Сумма пособия — 19 320 рублей. Получить выплату может человек в возрасте от 18 до 65 лет, который живет в Московской области. У него не должно быть судимостей и медицинских противопоказаний, также он обязан пройти обучение в школе ухода.