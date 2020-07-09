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Киев попросил ДНР об экстренном обмене одного пленного
Киев просит самопровозглашенную Донецкую народную республику об экстренном обмене пленного Валерия Матюшенко из-за возникших у него проблем со здоровьем,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:19
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире

Киев попросил ДНР об экстренном обмене одного пленного

19:19 09.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Киев просит самопровозглашенную Донецкую народную республику об экстренном обмене пленного Валерия Матюшенко из-за возникших у него проблем со здоровьем, сообщил в четверг киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.
"У него возникли серьезные проблемы со здоровьем - сильные боли и быстрая потеря веса... Украинская сторона просит обменять Матюшенко экстренном порядке, так как человек серьезно болен, и важно успеть его спасти. Информацию донесли до ОБСЕ и той стороны", - написал он в Facebook.
Казанский подчеркнул, что Киев сейчас добивается проведения обследования, однако пока ответа со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нет.
Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
8 июля, 19:31
Киев игнорирует обсуждение закрепления статуса Донбасса, заявили в ДНР
10131347053
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
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