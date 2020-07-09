Киев попросил ДНР об экстренном обмене одного пленного

"У него возникли серьезные проблемы со здоровьем - сильные боли и быстрая потеря веса... Украинская сторона просит обменять Матюшенко экстренном порядке, так как человек серьезно болен, и важно успеть его спасти. Информацию донесли до ОБСЕ и той стороны", - написал он в Facebook.