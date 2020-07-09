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Новости Подмосковья
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Губернатор получил больше полномочий в случае введения ЧС в Подмосковье
Полномочия губернатора Московской области Андрея Воробьева расширили в случае введения режима ЧС или повышенной готовности в регионе. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:18
новости подмосковья
московская областная дума
андрей воробьев
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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московская областная дума, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Губернатор получил больше полномочий в случае введения ЧС в Подмосковье

19:18 09.07.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Полномочия губернатора Московской области Андрея Воробьева расширили в случае введения режима ЧС или повышенной готовности в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".
Теперь глава Подмосковья сможет устанавливать правила поведения, которые будут обязаны соблюдать местные жители и организации на территории региона в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Помимо этого глава региона сможет устанавливать порядок делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Московской области и в государственных органах региона.
Соответствующий закон был принят на очередном заседании Мособлдумы.
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Новости ПодмосковьяМосковская областная думаАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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