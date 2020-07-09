https://ria.ru/20200709/1574134141.html
Губернатор получил больше полномочий в случае введения ЧС в Подмосковье
Полномочия губернатора Московской области Андрея Воробьева расширили в случае введения режима ЧС или повышенной готовности в регионе. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:18
2020-07-09T19:18
новости подмосковья
московская областная дума
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская областная дума, андрей воробьев, московская область (подмосковье)