Ростовчанин получил год колонии за подделку пропусков во время пандемии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Октябрьский районный суд Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к году ограничения свободы Федора Каргина, который подделывал пропуска для передвижения во время ограничений из-за коронавируса , сообщил журналистам представитель прокуратуры Ростовской области

По его словам, в апреле текущего года Каргин через Telegram купил у неизвестного шесть бланков пропусков, дающих право на передвижение по городу на период самоизоляции из-за коронавируса. Потом он подделал бланки и попытался продать по 2 тысячи рублей, но его задержали.

Уголовное дело было возбуждено по статьям "Подделка официального документа" и "Покушение на мошенничество".

"Судом мужчине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - сказал представитель ведомства.

В середине июня в суде рассматривалось подобное уголовное дело. Тогда индивидуальный предприниматель получил пропуска, предоставив ложную информацию о роде деятельности и количестве работников, а потом попытался их продать по 9 тысяч рублей. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.