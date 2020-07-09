https://ria.ru/20200709/1574133924.html
Ростовчанин получил год колонии за подделку пропусков во время пандемии
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к году ограничения свободы Федора Каргина, который подделывал пропуска для передвижения во время ограничений РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:14
2020-07-09T19:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости.
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону
приговорил к году ограничения свободы Федора Каргина, который подделывал пропуска для передвижения во время ограничений из-за коронавируса
, сообщил журналистам представитель прокуратуры Ростовской области
.
По его словам, в апреле текущего года Каргин через Telegram купил у неизвестного шесть бланков пропусков, дающих право на передвижение по городу на период самоизоляции из-за коронавируса. Потом он подделал бланки и попытался продать по 2 тысячи рублей, но его задержали.
Уголовное дело было возбуждено по статьям "Подделка официального документа" и "Покушение на мошенничество".
"Судом мужчине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - сказал представитель ведомства.
В середине июня в суде рассматривалось подобное уголовное дело. Тогда индивидуальный предприниматель получил пропуска, предоставив ложную информацию о роде деятельности и количестве работников, а потом попытался их продать по 9 тысяч рублей. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.