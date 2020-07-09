В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов

КАЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости. Вице-премьер Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в некоторые европейские страны и Китай.

"Единственное, что меня волнует — я думаю, как и всех россиян, и в первую очередь Роспотребнадзор - это опасность второй волны (коронавируса - Прим. ред.), которую мы наблюдаем в некоторых государствах", — сказал он.

Как пояснил вице-премьер, российская система здравоохранения проявила себя в лучшем свете, и рисковать здоровьем россиян власти не собираются.

"Зачем было столько усилий потрачено и столько жизней спасено - для того, чтобы сейчас так бездумно просто такие действия принять?", - отметил Чернышенко.

Он согласился, что привыкшие ездить за границу граждане хотят выезжать и российская авиационная индустрия также хотела бы возобновить полеты.

"Но мы знаем, что для президента, для правительства безопасность наших граждан - это самый главный аспект", - заключил вице-премьер.