https://ria.ru/20200709/1574133886.html
В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:14
2020-07-09T20:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий чернышенко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
европа
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий чернышенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, европа, общество
КАЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко
заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора
возобновить полеты в некоторые европейские страны и Китай.
"Единственное, что меня волнует — я думаю, как и всех россиян, и в первую очередь Роспотребнадзор - это опасность второй волны (коронавируса - Прим. ред.), которую мы наблюдаем в некоторых государствах", — сказал он.
Как пояснил вице-премьер, российская система здравоохранения проявила себя в лучшем свете, и рисковать здоровьем россиян власти не собираются.
"Зачем было столько усилий потрачено и столько жизней спасено - для того, чтобы сейчас так бездумно просто такие действия принять?", - отметил Чернышенко.
Он согласился, что привыкшие ездить за границу граждане хотят выезжать и российская авиационная индустрия также хотела бы возобновить полеты.
"Но мы знаем, что для президента, для правительства безопасность наших граждан - это самый главный аспект", - заключил вице-премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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