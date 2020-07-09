Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574133886.html
В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий чернышенко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
европа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156369/48/1563694808_0:0:1399:788_1400x0_80_0_0_47900825bdb386310bba201facef1a5b.jpg
https://ria.ru/20200709/1574102561.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574103813.html
китай
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156369/48/1563694808_0:0:1399:788_1400x0_80_0_0_47900825bdb386310bba201facef1a5b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156369/48/1563694808_97:0:1233:852_1400x0_80_0_0_78748ad72588e4f0569a8787666cb154.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156369/48/1563694808_239:0:1091:852_1400x0_80_0_0_0fa0ded366e20d3be187607a25f68fc4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий чернышенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, европа, общество

В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов

19:14 09.07.2020 (обновлено: 20:41 09.07.2020)
10761
© Фото : Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
© Фото : Газпром-медиа Холдинг
КАЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в некоторые европейские страны и Китай.
"Единственное, что меня волнует — я думаю, как и всех россиян, и в первую очередь Роспотребнадзор - это опасность второй волны (коронавируса - Прим. ред.), которую мы наблюдаем в некоторых государствах", — сказал он.
В аэропорту
Вчера, 11:55
Минтранс оценит готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения
Как пояснил вице-премьер, российская система здравоохранения проявила себя в лучшем свете, и рисковать здоровьем россиян власти не собираются.
"Зачем было столько усилий потрачено и столько жизней спасено - для того, чтобы сейчас так бездумно просто такие действия принять?", - отметил Чернышенко.
Он согласился, что привыкшие ездить за границу граждане хотят выезжать и российская авиационная индустрия также хотела бы возобновить полеты.
"Но мы знаем, что для президента, для правительства безопасность наших граждан - это самый главный аспект", - заключил вице-премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
Вчера, 12:15
В Союзе туриндустрии предположили, когда РФ вернет международные полеты
7201017
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайЕвропаОбщество
Рекомендуем
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения
Руки в наручниках
Ростовчанин получил год колонии за подделку пропусков во время пандемии
Пассажирский самолет в небе
Генконсульство рассказало о вывозном рейсе из Киргизии в Россию
Пассажирский самолет
РБК: Россия может начать возобновление полетов с несколькими странами
Стюардесса на борту самолета
Туроператоры предложили расширить список стран для возобновления рейсов
Участник забастовки курьеров в Москве
Московская прокуратура начала проверку после забастовки курьеров
Вода в бассейне
Ученые Сколтеха уточнили формулу воды
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита
СМИ сообщили об отказе немецких министров ехать на саммит G7
Военнослужащие в Донбассе
Киев попросил ДНР об экстренном обмене одного пленного
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6410
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Главный инфекционист в США спрогнозировал усиление пандемии коронавируса
Пассажирский самолет
В АТОР рассказали, как будет возобновляться международное авиасообщение
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
В комиссии Госдумы ответили на предложение Венедиктова "принять таблетку"
Знак Петербургского метрополитена
Метро в Петербурге с 13 июля вернется к обычному графику работы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03В Приморье плановую госпитализацию начнут возобновлять после 15 июля
09:00В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси
08:57МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
08:56В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
Лента новостейМолния