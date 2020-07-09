PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Платежный сервис Платежный сервис PayPal прекратит внутренние переводы в России, оставив только международные платежи.

Изменения вступают в силу с 31 июля.

Компания приняла такое решение из-за изменений в законе "О национальной платежной системе", вступивших в силу в начале июля. Согласно правкам, сервисы электронных платежей и привлекаемые ими организации больше не смогут передавать сведения о переводах по России за рубеж.

Новые правила не действуют на международные переводы, а также на случаи, когда передача сведений требуется для рассмотрения заявлений клиентов об проведении платежей без их согласия.

"Снизит зависимость от сервисов"

Как рассказал РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, изменение закона отвечает общей логике "локализации" платежей.

"Это не российская особенность, подобная тенденция наблюдается по всему миру. Регуляторы хотят, чтобы внутригосударственные платежи обрабатывались внутри страны, что, по их логике, снижает зависимость от иностранных игроков в случае каких-то конфликтов и защищает от утечки персональных данных", - сказал он.

Ранее аналогичные требования ввели для карточных операций: для этого, в частности, создали Национальную систему платежных карт.