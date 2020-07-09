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PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля
Платежный сервис PayPal прекратит внутренние переводы в России, оставив только международные платежи. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:12
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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paypal, технологии, экономика

PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля

19:12 09.07.2020
10601
© AP Photo / Paul SakumaПлатежная система PayPal
Платежная система PayPal
© AP Photo / Paul Sakuma
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Платежный сервис PayPal прекратит внутренние переводы в России, оставив только международные платежи.
Изменения вступают в силу с 31 июля.
Компания приняла такое решение из-за изменений в законе "О национальной платежной системе", вступивших в силу в начале июля. Согласно правкам, сервисы электронных платежей и привлекаемые ими организации больше не смогут передавать сведения о переводах по России за рубеж.
Новые правила не действуют на международные переводы, а также на случаи, когда передача сведений требуется для рассмотрения заявлений клиентов об проведении платежей без их согласия.
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"Снизит зависимость от сервисов"

Как рассказал РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, изменение закона отвечает общей логике "локализации" платежей.
"Это не российская особенность, подобная тенденция наблюдается по всему миру. Регуляторы хотят, чтобы внутригосударственные платежи обрабатывались внутри страны, что, по их логике, снижает зависимость от иностранных игроков в случае каких-то конфликтов и защищает от утечки персональных данных", - сказал он.
Ранее аналогичные требования ввели для карточных операций: для этого, в частности, создали Национальную систему платежных карт.
"Новые требования не окажут существенного влияния на рынок систем электронных денег. Крупнейшие игроки и ранее обрабатывали все операции внутри страны. Поэтому потребители не почувствуют никаких изменений", - отметил Достов.
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