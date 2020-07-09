Московская прокуратура начала проверку после забастовки курьеров

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Москвы начала проверку шести компаний после забастовки доставляющих еду курьеров, сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник в столичном ГСУСК сообщили, что следователи начали проверку после сообщений в СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам столичного сервиса доставки еды. В Delivery Club заявляли, что долги возникли у одного из логистических партнеров сервиса. Позднее отмечалось, что большинство курьеров сервиса доставки Delivery Club, работавших через логистическую компанию-партнера, получили выплаты по зарплате в полном объеме. Сообщалось, что в общей сложности с задержкой зарплаты столкнулись 326 курьеров. Прокуратура Москвы также начала проверку.

"По информации сервиса доставки еды, одному из партнеров-логистов переведены денежные средства, предназначенные для оплаты труда работников, однако курьерам они не были выплачены. Указанная организация не находится по месту регистрации, в связи с чем данная информация направлена для принятия мер налогового контроля", - говорится в сообщении.