https://ria.ru/20200709/1574133736.html
Московская прокуратура начала проверку после забастовки курьеров
Прокуратура Москвы начала проверку шести компаний после забастовки доставляющих еду курьеров, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:08
2020-07-09T19:08
delivery club
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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delivery club, москва, происшествия
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала проверку шести компаний после забастовки доставляющих еду курьеров, сообщает пресс-служба ведомства.
Во вторник в столичном ГСУСК сообщили, что следователи начали проверку после сообщений в СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам столичного сервиса доставки еды. В Delivery Club заявляли, что долги возникли у одного из логистических партнеров сервиса. Позднее отмечалось, что большинство курьеров сервиса доставки Delivery Club, работавших через логистическую компанию-партнера, получили выплаты по зарплате в полном объеме. Сообщалось, что в общей сложности с задержкой зарплаты столкнулись 326 курьеров. Прокуратура Москвы также начала проверку.
"По информации сервиса доставки еды, одному из партнеров-логистов переведены денежные средства, предназначенные для оплаты труда работников, однако курьерам они не были выплачены. Указанная организация не находится по месту регистрации, в связи с чем данная информация направлена для принятия мер налогового контроля", - говорится в сообщении.
Кроме того в прокуратуре отмечают, что в ходе проверки было установлено, что работники состоят в трудовых отношениях с шестью организациями-логистами, у которых с сервисом доставки еды заключены договоры. В этой связи проводятся проверки исполнения требования трудового законодательства в организациях-подрядчиках. В проводимых проверках задействовано пять межрайонных прокуроров.