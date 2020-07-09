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Московская прокуратура начала проверку после забастовки курьеров
Прокуратура Москвы начала проверку шести компаний после забастовки доставляющих еду курьеров, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:08
delivery club
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происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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delivery club, москва, происшествия

Московская прокуратура начала проверку после забастовки курьеров

19:08 09.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчастник забастовки курьеров в Москве
Участник забастовки курьеров в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участник забастовки курьеров в Москве
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку шести компаний после забастовки доставляющих еду курьеров, сообщает пресс-служба ведомства.
Во вторник в столичном ГСУСК сообщили, что следователи начали проверку после сообщений в СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам столичного сервиса доставки еды. В Delivery Club заявляли, что долги возникли у одного из логистических партнеров сервиса. Позднее отмечалось, что большинство курьеров сервиса доставки Delivery Club, работавших через логистическую компанию-партнера, получили выплаты по зарплате в полном объеме. Сообщалось, что в общей сложности с задержкой зарплаты столкнулись 326 курьеров. Прокуратура Москвы также начала проверку.
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"По информации сервиса доставки еды, одному из партнеров-логистов переведены денежные средства, предназначенные для оплаты труда работников, однако курьерам они не были выплачены. Указанная организация не находится по месту регистрации, в связи с чем данная информация направлена для принятия мер налогового контроля", - говорится в сообщении.
Кроме того в прокуратуре отмечают, что в ходе проверки было установлено, что работники состоят в трудовых отношениях с шестью организациями-логистами, у которых с сервисом доставки еды заключены договоры. В этой связи проводятся проверки исполнения требования трудового законодательства в организациях-подрядчиках. В проводимых проверках задействовано пять межрайонных прокуроров.
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