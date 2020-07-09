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СМИ сообщили об отказе немецких министров ехать на саммит G7
Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов ФРГ Олаф Шольц ответили отказом на приглашение принять участие во встрече стран G7 29... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:04
олаф шольц
хайко маас
g7
дональд трамп
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ангела меркель
германия
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сша
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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олаф шольц, хайко маас, g7, дональд трамп, мид германии, ангела меркель, германия, вашингтон (город), сша, в мире

СМИ сообщили об отказе немецких министров ехать на саммит G7

19:04 09.07.2020
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© AP Photo / Pool / Carlos BarriaЛидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита
© AP Photo / Pool / Carlos Barria
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов ФРГ Олаф Шольц ответили отказом на приглашение принять участие во встрече стран G7 29 июля в Вашингтоне, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники из правительственных кругов Германии и США.
По данным Spiegel, Маас и Шольц отказались от очной министерской встречи G7 в Вашингтоне, но дали понять, что Германия готова направить заместителей министров. Кроме того, пишет издание, по-видимому, власти других стран "семерки" также отказались от встречи на уровне министров.
При этом, по словам источников, правительство США даже не рассматривало заочную встречу в онлайн-формате в качестве альтернативы и в начале этой недели отменило встречу.
В мае канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от очного участия на саммите G7, которое предложил президент США и устроитель саммита Дональд Трамп, из-за пандемии коронавируса. Изначально планировалось, что саммит состоится 10-12 июня.
Флаги стран-участниц саммита G7
3 июля, 11:30
США обсуждают с Россией детали возможного участия Москвы в саммите G7
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Олаф ШольцХайко МаасG7Дональд ТрампМИД ГерманииАнгела МеркельГерманияВашингтон (город)СШАВ мире
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