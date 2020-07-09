СМИ сообщили об отказе немецких министров ехать на саммит G7

По данным Spiegel, Маас и Шольц отказались от очной министерской встречи G7 в Вашингтоне, но дали понять, что Германия готова направить заместителей министров. Кроме того, пишет издание, по-видимому, власти других стран "семерки" также отказались от встречи на уровне министров.