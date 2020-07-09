В Верхневолжье отремонтируют 22 км региональной трассы

ТВЕРЬ, 9 июл - РИА Новости. В этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет отремонтирован участок в 22 километра трассы Красномайский – Фирово, которая принадлежит к опорной транспортной сети В этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет отремонтирован участок в 22 километра трассы Красномайский – Фирово, которая принадлежит к опорной транспортной сети Тверской области , сообщает пресс-служба областного правительства.

Это единственная дорога, которая обеспечивает транспортную доступность поселка Фирово и населенных пунктов муниципального образования. Также она связывает Фирово и две федеральные трассы - М-10 и М-11.

В пресс-службе напомнили, что в 2018-2019 годах в нормативное состояние привели 34 километров трассы. С ремонтом нынешнего участка автодорога будет отремонтирована на всем протяжении.

Объект должен быть введен в эксплуатацию к 1 октября этого года.

По словам губернатора области Игоря Руденя , благодаря национальному проекту в регионе приводятся в порядок приоритетные объекты: дороги, обеспечивающие доступность социальной инфраструктуры, ведущие к инвестиционным и промышленным площадкам, а также туристические направления.