https://ria.ru/20200709/1574133268.html
В Верхневолжье отремонтируют 22 км региональной трассы
В этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет отремонтирован участок в 22 километра трассы Красномайский –... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:01
2020-07-09T19:01
тверская область
игорь руденя
тверская область
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тверская область
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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игорь руденя, тверская область
ТВЕРЬ, 9 июл - РИА Новости.
В этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет отремонтирован участок в 22 километра трассы Красномайский – Фирово, которая принадлежит к опорной транспортной сети Тверской области
, сообщает пресс-служба областного правительства.
Это единственная дорога, которая обеспечивает транспортную доступность поселка Фирово и населенных пунктов муниципального образования. Также она связывает Фирово и две федеральные трассы - М-10 и М-11.
В пресс-службе напомнили, что в 2018-2019 годах в нормативное состояние привели 34 километров трассы. С ремонтом нынешнего участка автодорога будет отремонтирована на всем протяжении.
Объект должен быть введен в эксплуатацию к 1 октября этого года.
По словам губернатора области Игоря Руденя
, благодаря национальному проекту в регионе приводятся в порядок приоритетные объекты: дороги, обеспечивающие доступность социальной инфраструктуры, ведущие к инвестиционным и промышленным площадкам, а также туристические направления.
Всего в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тверской области отремонтируют почти 154 километров автодорог регионального значения. По национальному проекту в столице Верхневолжья приведут в порядок более 61 километра улично-дорожной сети – почти в два раза больше, чем в 2019 году.