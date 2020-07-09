В Ингушетии сотрудника ПФР осудили за хищение более 3,5 миллиона рублей

НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Магасский районный суд в Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к трем годам условно сотрудника республиканского отделения Пенсионного фонда России, обвиняемого в том, что он похитил более 3,5 миллиона рублей, получая пенсии за несуществующих граждан, сообщает надзорное ведомство региона.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, 38-летний руководитель группы эксплуатации средств вычислительной техники и программного сопровождения центра назначения, перерасчета и выплаты пенсии Пенсионного фонда РФ в Ингушетии внес в базу данных ложные сведения о назначении пенсии по старости троим несуществующим гражданам. На основании этих данных в период с декабря 2011 по апрель 2019 года перечислялись пенсионные выплаты, их общая сумма составила более 3,5 миллиона рублей.

"Приговором Магасского районного суда мужчина признан виновным по статье "Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере" УК РФ и назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года", - говорится в сообщении.