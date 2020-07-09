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В Ингушетии сотрудника ПФР осудили за хищение более 3,5 миллиона рублей
Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к трем годам условно сотрудника республиканского отделения Пенсионного фонда России, обвиняемого в том, что он... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:58
республика ингушетия
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика ингушетия, происшествия

В Ингушетии сотрудника ПФР осудили за хищение более 3,5 миллиона рублей

18:58 09.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к трем годам условно сотрудника республиканского отделения Пенсионного фонда России, обвиняемого в том, что он похитил более 3,5 миллиона рублей, получая пенсии за несуществующих граждан, сообщает надзорное ведомство региона.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, 38-летний руководитель группы эксплуатации средств вычислительной техники и программного сопровождения центра назначения, перерасчета и выплаты пенсии Пенсионного фонда РФ в Ингушетии внес в базу данных ложные сведения о назначении пенсии по старости троим несуществующим гражданам. На основании этих данных в период с декабря 2011 по апрель 2019 года перечислялись пенсионные выплаты, их общая сумма составила более 3,5 миллиона рублей.
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"Приговором Магасского районного суда мужчина признан виновным по статье "Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере" УК РФ и назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при вынесении приговора суд учел полное возмещение подсудимым причиненного государству ущерба, а также наличие на его иждивении несовершеннолетних детей.
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