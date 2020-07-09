Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574133130.html
Путин поручил обеспечить реализацию мер по восстановлению рынка труда
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить реализацию мер, направленных на восстановление численности занятого населения до уровня 2019 года, к... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:56
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573954315_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_65a1acea335e63f495db96db54f9d4f3.jpg
https://ria.ru/20200708/1574061282.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573954315_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_65a1acea335e63f495db96db54f9d4f3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573954315_310:0:3041:2048_1400x0_80_0_0_ec13e2c336ae8a0cff3b255b6604b3c7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573954315_651:0:2699:2048_1400x0_80_0_0_44fc51000c8e1c8d2f05b33ed3fa5b9a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), владимир путин, общество

Путин поручил обеспечить реализацию мер по восстановлению рынка труда

18:56 09.07.2020
171
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить реализацию мер, направленных на восстановление численности занятого населения до уровня 2019 года, к четвертому кварталу 2021 года, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить реализацию мер, направленных на восстановление (до уровня 2019 года) численности занятого населения к четвертому кварталу 2021 года", - говорится в документе.
В соответствии с опубликованными поручениями, доклад по данному вопросу должен быть подготовлен до 1 сентября 2020 года, и далее – ежеквартально.
Путин 23 июня в ходе телеобращения поручил правительству и региональным властям в контакте с ЦБ РФ принять необходимые меры, чтобы к 2021 году полностью восстановить рынок труда. Он отметил, что число безработных должно вернуться на докризисный уровень, а лучше - опуститься еще ниже.
По данным Росстата, в мае 2020 года 4,5 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,1% рабочей силы, классифицировались как безработные. Последний раз безработица в РФ на уровне 6% была зарегистрирована весной 2016 года. В целом уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум - 4,3%. В качестве безработных в органах службы занятости населения в мае было зарегистрировано 2,1 миллиона человек (в 2,8 раза больше, чем в мае 2019 года).
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
8 июля, 15:02Распространение нового коронавируса
Мишустин оценил перспективы восстановления рынка труда
840102
Обсудить 1
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Наручники
В Ингушетии сотрудника ПФР осудили за хищение более 3,5 миллиона рублей
Президент РФ Владимир Путин
Путин ждет доклад по увеличению кредитов на поддержку занятости
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден во время дебатов, организованных CNN / New York Times в Университете Оттербейн. 15 октября 2019
Байден пересмотрит вывод войск из Германии в случае победы на выборах
Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая Си Ань
Китай назвал цель военно-морских учений
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита
СМИ сообщили об отказе немецких министров ехать на саммит G7
Виды Тамбова
В Тамбовской области продлили самоизоляцию для пожилых людей
Участник забастовки курьеров в Москве
Московская прокуратура начала проверку после забастовки курьеров
Дорога на Запад Китая
США ввели санкции против китайских чиновников из-за Синьцзяна
Вода в бассейне
Ученые Сколтеха уточнили формулу воды
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил предусмотреть получение статуса самозанятого с 16 лет
Руки в наручниках
Ростовчанин получил год колонии за подделку пропусков во время пандемии
Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Главный инфекционист в США спрогнозировал усиление пандемии коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Мишустин назвал талант и знания главными активами
Дмитрий Чернышенко
В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03В Приморье плановую госпитализацию начнут возобновлять после 15 июля
09:00В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси
08:57МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
08:56В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
Лента новостейМолния