Путин поручил обеспечить реализацию мер по восстановлению рынка труда

"Правительству РФ обеспечить реализацию мер, направленных на восстановление (до уровня 2019 года) численности занятого населения к четвертому кварталу 2021 года", - говорится в документе.

В соответствии с опубликованными поручениями, доклад по данному вопросу должен быть подготовлен до 1 сентября 2020 года, и далее – ежеквартально.