Китай назвал цель военно-морских учений

ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Целью недавних учений ВМС Китая в Южно-Китайском море является повышение обороноспособности китайских ВС, они не направлены против какой-то определенной страны, говорится в заявлении министерства обороны КНР.
Ранее Китай объявил о намерении провести военные учения в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море 1-5 июля. Острова, находящиеся под контролем Пекина, являются спорной территорией между Китаем, Тайванем и Вьетнамом. Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР. По заявлению ведомства, проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря "контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности" в этом регионе.
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"Недавно вооруженные силы Китая провели военные учения в районе архипелага Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, соответствующую информацию мы обнародовали 27 июня. Цель этих учений заключается в эффективном повышении возможностей китайской армии в области морской обороны, решительной защите государственного суверенитета и безопасности, а также обеспечении регионального мира и стабильности. Учения не направлены против какой-либо конкретной страны", - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Подчеркивается, что "министерство обороны США игнорирует и искажает факты, провоцирует (разногласия – ред.) в отношениях региональных стран и пытается извлечь из этого выгоду, китайская сторона в этой связи выражает острое недовольство и решительный протест".
"Надеемся, что США переосмыслят свои действия, прекратят военные провокации в Южно-Китайском море, прекратят необоснованно критиковать и очернять Китай, перестанут провоцировать разногласия между странами региона и искусственно создавать напряженность", - добавили в ведомстве.
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Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя недавние учения ВС США в Южно-Китайском море, заявил, что Вашингтон регулярно пытается подорвать мир и стабильность в этом регионе.
В последние месяцы отношения США и Китая накалены по целому ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.