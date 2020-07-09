Китай назвал цель военно-морских учений

"Недавно вооруженные силы Китая провели военные учения в районе архипелага Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, соответствующую информацию мы обнародовали 27 июня. Цель этих учений заключается в эффективном повышении возможностей китайской армии в области морской обороны, решительной защите государственного суверенитета и безопасности, а также обеспечении регионального мира и стабильности. Учения не направлены против какой-либо конкретной страны", - говорится в заявлении оборонного ведомства.