Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574132970.html
В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро с сентября снизят тарифы вне часа пик, заявил в интервью телеканалу "Москва 24" глава Департамента... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:25
россия
максим ликсутов
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149224/49/1492244965_0:125:3195:1922_1400x0_80_0_0_17dc07269adef5710c885bc2ff07b985.jpg
https://ria.ru/20200709/1574106099.html
Потом скажут, что эксперимент не удался! Населению не понравилось снижение цен, а потом сделают дороже ( по желанию пассажиров)
13
Профанация и имитация бурной деятельности!!
11
9
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/149224/49/1492244965_0:125:3195:1922_1400x0_80_0_0_17dc07269adef5710c885bc2ff07b985.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149224/49/1492244965_232:0:2961:2047_1400x0_80_0_0_c33eb58da25fce3cc5129cd2474b2b4d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149224/49/1492244965_573:0:2620:2047_1400x0_80_0_0_5829e3bee37e03ede51e81a550328e13.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, максим ликсутов , москва, общество

В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда

18:40 09.07.2020 (обновлено: 21:25 09.07.2020)
18503
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗапуск первых поездов "Москва" на Таганско-Краснопресненской линии
Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На Таганско-Краснопресненской линии московского метро с сентября снизят тарифы вне часа пик, заявил в интервью телеканалу "Москва 24" глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Скидка на проезд может достигать 50 процентов. По словам чиновника, эксперимент продлится от восьми до десяти месяцев. Если его сочтут удачным, подобную практику могут начать применять и на других ветках.
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Вчера, 12:37
В Москве с 13 июля отменяют масочный режим на улицах
О планах провести пилотный эксперимент Ликсутов заявлял еще в июле. По его словам, это позволит перераспределить нагрузку на транспорт.
Также чиновник призвал работодателей по возможности изменить режим работы предприятий. Предполагается, что это будет способствовать соблюдению норм социального дистанцирования.
1341181339
Обсудить 9
РоссияМаксим ЛиксутовМоскваОбщество
Популярные комментарии
Потом скажут, что эксперимент не удался! Населению не понравилось снижение цен, а потом сделают дороже ( по желанию пассажиров)
9 июля, 20:38
ЗЛОЙ ДЯДЕНЬКА
810202
Профанация и имитация бурной деятельности!!
9 июля, 21:47
stribog1920
800003
Рекомендуем
Приборная панель автомобиля
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Главный инфекционист в США спрогнозировал усиление пандемии коронавируса
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банки рассказали, как мошенники выманивают средства при платежах картой
Орнитологи использовали метод кукушки для спасения аистов
Орнитологи использовали метод "кукушки" для спасения аистов
Актер Михаил Ефремов
Семья Ефремова готовится к худшему, заявила его подруга
Сотрудник ГИБДД проверяет документы
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
В МИД назвали данные о "российском следе" в беспорядках в Сербии вбросом
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Возвращение к изоляции. Кому грозит новый карантин
Мирослава с родителями
Спасти российскую девочку может единственный в мире специалист
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Бурная молодость: за что задержали губернатора Хабаровского края
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Временный президент Боливии заразилась коронавирусом
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, где и как хранить зарядные устройства
Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Не выдержал конкуренции: Европа и Азия отказываются от американского СПГ
Статуя Фемиды в суде
Питерского реаниматолога осудили за изнасилования пациенток под наркозом
Мозаика в строящемся главном храме Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот
В РПЦ объяснили, почему в России Иисуса никогда не изобразят темнокожим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03В Приморье плановую госпитализацию начнут возобновлять после 15 июля
09:00В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси
08:57МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
08:56В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
Лента новостейМолния