https://ria.ru/20200709/1574132970.html
В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро с сентября снизят тарифы вне часа пик, заявил в интервью телеканалу "Москва 24" глава Департамента... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:40
2020-07-09T21:25
россия
максим ликсутов
москва
общество
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https://ria.ru/20200709/1574106099.html
ЗЛОЙ ДЯДЕНЬКА
Потом скажут, что эксперимент не удался! Населению не понравилось снижение цен, а потом сделают дороже ( по желанию пассажиров)
13
stribog1920
Профанация и имитация бурной деятельности!!
11
9
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149224/49/1492244965_0:125:3195:1922_1400x0_80_0_0_17dc07269adef5710c885bc2ff07b985.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим ликсутов , москва, общество