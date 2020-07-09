Путин ждет доклад по увеличению кредитов на поддержку занятости

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ увеличить на 100 миллиардов рублей объем гарантий, выдаваемых ВЭБом в целях обеспечения кредитов на поддержку занятости, доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 августа, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... Предусмотреть увеличение на 100 миллиардов рублей объемов выдаваемых государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" гарантий в целях обеспечения кредитов, предоставленных организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и социально ориентированным некоммерческим организациям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, возобновления деятельности", - говорится в перечне поручений по итогам обращения Путина к россиянам.
Срок доклада по этому вопросу - до 1 августа.
В ходе обращения к гражданам 23 июня Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2% годовых при условии сохранения рабочих мест. Он отмечал, что к тому времени уже были одобрены заявки от 90 тысяч компаний, спрос оказался гораздо выше, чем изначально предполагало правительство.