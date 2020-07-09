Путин ждет доклад по увеличению кредитов на поддержку занятости

В ходе обращения к гражданам 23 июня Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2% годовых при условии сохранения рабочих мест. Он отмечал, что к тому времени уже были одобрены заявки от 90 тысяч компаний, спрос оказался гораздо выше, чем изначально предполагало правительство.