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Путин ждет доклад по увеличению кредитов на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ увеличить на 100 миллиардов рублей объем гарантий, выдаваемых ВЭБом в целях обеспечения кредитов на... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:48
россия
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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60
россия, владимир путин, экономика

Путин ждет доклад по увеличению кредитов на поддержку занятости

18:48 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ увеличить на 100 миллиардов рублей объем гарантий, выдаваемых ВЭБом в целях обеспечения кредитов на поддержку занятости, доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 августа, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... Предусмотреть увеличение на 100 миллиардов рублей объемов выдаваемых государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" гарантий в целях обеспечения кредитов, предоставленных организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и социально ориентированным некоммерческим организациям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, возобновления деятельности", - говорится в перечне поручений по итогам обращения Путина к россиянам.
Срок доклада по этому вопросу - до 1 августа.
В ходе обращения к гражданам 23 июня Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2% годовых при условии сохранения рабочих мест. Он отмечал, что к тому времени уже были одобрены заявки от 90 тысяч компаний, спрос оказался гораздо выше, чем изначально предполагало правительство.
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
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