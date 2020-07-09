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Ученые Сколтеха уточнили формулу воды
Российские ученые в сотрудничестве с немецкими коллегами выяснили, что вода содержит большое количество короткоживущих ионов. Это коренным образом меняет... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:18
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физика, химия, сколковский институт науки и технологий, открытия - риа наука

Ученые Сколтеха уточнили формулу воды

19:18 09.07.2020
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© Fotolia / SchankzВода в бассейне
Вода в бассейне
© Fotolia / Schankz
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские ученые в сотрудничестве с немецкими коллегами выяснили, что вода содержит большое количество короткоживущих ионов. Это коренным образом меняет понимание динамической структуры воды и подходы к оценке кислотности. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Природная вода представляет собой многокомпонентную смесь изотопологов —комбинаций различных изотопов кислорода и водорода, двух элементов, из которых состоит вода.
Ученые из Сколтеха и Штутгартского университета изучили ионно-молекулярный состав трех изотопологов воды — обычной (H2O), тяжелой (D2O) и полутяжелой (HDO) — и выяснили, что на очень коротких, субпикосекундных временных интервалах чистая жидкая вода содержит большие концентрации короткоживущих ионов H3O+ и OH- — намного выше, чем учитывается при оценке pH. До нескольких процентов молекул H2O были временно ионизированы.
Ионные виды жидкой воды играют важную роль в окислительно-восстановительных процессах, каталитических реакциях и электрохимических системах. Ранее предполагалось, что слабобарьерное туннелирование атома водорода между молекулами H2O, вызванное ядерными квантовыми эффектами, может приводить к возникновению кратковременных избыточных протонных состояний, но до настоящего времени не было ни экспериментального подтверждения таких состояний, ни информации о концентрации избыточных протонов в чистой воде.
"Мы использовали различные изотопологи воды, чтобы идентифицировать избыточные протонные состояния, — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования Хенни Уердана (Henni Ouerdane), профессора Центра энергетических наук и технологий Сколтеха (CEST). — Постепенно заменяя атомы водорода (H) дейтерием (D), мы изменили относительную концентрации частиц, связанных с избытком протонов, таких как HD2O+, DH2O+, H3O+ и D3O+, и определили их вклад в кумулятивное инфракрасное поглощение".
© SkoltechИнфракрасные спектры легкой (красный), тяжелой (синий) и полутяжелой (серый) воды и ионных частиц, которые были идентифицированы в настоящем исследовании. Красные, белые и черные кружки изображают атомы кислорода, водорода и дейтерия соответственно
Инфракрасные спектры легкой (красный), тяжелой (синий) и полутяжелой (серый) воды
© Skoltech
Инфракрасные спектры легкой (красный), тяжелой (синий) и полутяжелой (серый) воды и ионных частиц, которые были идентифицированы в настоящем исследовании. Красные, белые и черные кружки изображают атомы кислорода, водорода и дейтерия соответственно
На инфракрасных спектрах авторы увидели максимумы, которые существующие модели не могли объяснить.
"Мы обнаружили концентрационно-зависимые спектральные особенности вблизи молекулярных изгибных мод полутяжелых водных спектров. Мы считаем, что эти особенности связаны с избытком протонов, которые существуют в пикосекундном масштабе времени", — говорит Уердан.
"В то время как предыдущие исследования структуры воды были основаны на кристаллографических экспериментах и ​​не отражали динамику воды, наше исследование дает новое представление о сложной структуре воды в ультракоротком масштабе времени", — отмечает ведущий автор статьи, старший научный сотрудник CEST Василий Артемов.
Ученые считают, что учет ионных частиц в ультракоротком временном масштабе улучшит и значительно упростит модели физико-химических и электрохимических систем, в которых жидкая вода играет важную роль, а также поможет в будущих исследованиях аномальных свойств воды, например, при ее взаимодействии с электрическим полем.
Ученые в лаборатории
17 октября 2019, 19:33РИА Наука
Ученые усовершенствовали способ получения чистого топлива из воды
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