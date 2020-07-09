В Тамбовской области продлили самоизоляцию для пожилых людей

ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Власти Тамбовской области продлили до 17 июля введенный в регионе из-за коронавирусной инфекции рекомендательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, сообщает обладминистрация.
"Из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса в Тамбовской области в регионе продлили рекомендательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для тех, кто страдает конкретными хроническими заболеваниями ... Рекомендательный режим самоизоляции для указанной категории граждан продлили по 17 июля", - говорится в сообщении.
Кроме того, произошли изменения в работе ЗАГСов и стоматологических кабинетов. На церемонии регистрации брака теперь могут присутствовать не только молодожёны, но и приглашённые гости - не более пяти человек.
Что касается стоматологических кабинетов, то они должны предоставлять стоматологические услуги по предварительной записи. Это не распространяется на оказание экстренной помощи.
В Тамбовской области зафиксировано 5114 случаев коронавирусной инфекции, 3727 пациентов выздоровели, умерли 26.
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