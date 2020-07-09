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В Тамбовской области продлили самоизоляцию для пожилых людей
Власти Тамбовской области продлили до 17 июля введенный в регионе из-за коронавирусной инфекции рекомендательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:46
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тамбовская область, общество

В Тамбовской области продлили самоизоляцию для пожилых людей

18:46 09.07.2020
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© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанкВиды Тамбова
Виды Тамбова
© РИА Новости / Александр Устинов
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ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Власти Тамбовской области продлили до 17 июля введенный в регионе из-за коронавирусной инфекции рекомендательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, сообщает обладминистрация.
"Из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса в Тамбовской области в регионе продлили рекомендательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для тех, кто страдает конкретными хроническими заболеваниями ... Рекомендательный режим самоизоляции для указанной категории граждан продлили по 17 июля", - говорится в сообщении.
Кроме того, произошли изменения в работе ЗАГСов и стоматологических кабинетов. На церемонии регистрации брака теперь могут присутствовать не только молодожёны, но и приглашённые гости - не более пяти человек.
Что касается стоматологических кабинетов, то они должны предоставлять стоматологические услуги по предварительной записи. Это не распространяется на оказание экстренной помощи.
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В Тамбовской области зафиксировано 5114 случаев коронавирусной инфекции, 3727 пациентов выздоровели, умерли 26.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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