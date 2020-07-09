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США ввели санкции против китайских чиновников из-за Синьцзяна
Управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР)... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:52
синьцзян-уйгурский автономный район
китай
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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синьцзян-уйгурский автономный район, китай, сша, в мире

США ввели санкции против китайских чиновников из-за Синьцзяна

18:42 09.07.2020 (обновлено: 18:52 09.07.2020)
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© AP Photo / Andy WongДорога на Запад Китая
Дорога на Запад Китая
© AP Photo / Andy Wong
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за нарушение прав человека, сообщается на сайте ведомства.
Как следует из сообщения, санкции введены на основании закона США "Глобальный Магнитский", который предполагает введение подобных ограничений в связи с нарушением прав человека.
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Кроме того, под санкции попали член Политбюро ЦК, секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного округа Чэнь Цюаньго, бывший партсекретарь Управления безопасности Хо Люцзюнь, директор и партсекретарь этого управления Ван Миншань и бывший заместитель партсекретаря района Чу Хайлунь.
"Эта организация и должностные лица подпадают под санкции за их причастность к серьезным нарушениям прав этнических меньшинств в Синьцзяне, которые, как сообщается, включают массовые необоснованные задержания и жестокое физическое насилие, помимо других серьезных злоупотреблений, направленных против уйгуров - тюркского мусульманского населения, коренного в Синьцзяне, и других этнических меньшинств в регионе", - говорится в сообщении американского ведомства.
В целом санкции предполагают заморозку всех активов указанных лиц и организации, находящихся в юрисдикции США, запрет на деловые контакты с ними и запрет на въезд в США.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе, и заявляя, что разрабатываемый парламентом КНР законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
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