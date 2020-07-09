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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574132597.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3672
В Греции за последние сутки выявлены 50 новых случаев инфицирования коронавирусом, 24 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в четверг... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:40
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, греция, в мире

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3672

18:40 09.07.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 9 июл – РИА Новости. В Греции за последние сутки выявлены 50 новых случаев инфицирования коронавирусом, 24 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в четверг национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3672 человек.
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В отделениях интенсивной терапии интубированы девять человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 122 человека, говорится в сообщении.
За последние сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 умерли 193 человека.
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После открытия границ с 1 июля в Греции растет количество завозных случаев коронавируса. Власти Греции с понедельника запретили въезд в страну гражданам Сербии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСербияГрецияВ мире
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