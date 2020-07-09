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В Башкирии продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции из-за распространения коронавируса для жителей старше 65 лет до 26 июля, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:38
2020-07-09T18:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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радий хабиров
республика башкортостан
коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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УФА, 9 июл – РИА Новости.
Глава Башкирии Радий Хабиров
продлил режим самоизоляции из-за распространения коронавируса
для жителей старше 65 лет до 26 июля, сообщили в пресс-службе руководства региона.
"Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции сохраняется в отношении лиц старше 65 лет до 26 июля 2020 года, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в салоны связи, поездок к садовым и дачным участкам, посещения кладбищ", - говорится в сообщении пресс-службы главы Башкирии.
Кроме того, по решению оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, с 15 июля в республике возобновят деятельность отдельные оздоровительные учреждения со статусом "профилакторий" или "санаторно-оздоровительный лагерь", имеющие в штате работающий на постоянной основе медицинский персонал, и в которых проводится лечение детей, а также отдельные детские оздоровительные и пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха детей.
По данным минздрава региона, в Башкирии на 9 июля зафиксировано 5778 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 3662 человека выздоровели, 19 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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