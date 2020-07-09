В Башкирии продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

УФА, 9 июл – РИА Новости. Глава Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции из-за распространения коронавируса для жителей старше 65 лет до 26 июля, сообщили в пресс-службе руководства региона.

"Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции сохраняется в отношении лиц старше 65 лет до 26 июля 2020 года, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в салоны связи, поездок к садовым и дачным участкам, посещения кладбищ", - говорится в сообщении пресс-службы главы Башкирии.

Кроме того, по решению оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, с 15 июля в республике возобновят деятельность отдельные оздоровительные учреждения со статусом "профилакторий" или "санаторно-оздоровительный лагерь", имеющие в штате работающий на постоянной основе медицинский персонал, и в которых проводится лечение детей, а также отдельные детские оздоровительные и пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха детей.

По данным минздрава региона, в Башкирии на 9 июля зафиксировано 5778 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 3662 человека выздоровели, 19 скончались.