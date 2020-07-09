Мишустин назвал талант и знания главными активами

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова

ИННОПОЛИС (Татарстан), 9 июл - РИА Новости. Талант и знания становятся сегодня главными активами, заявил премьер-министр РФ Талант и знания становятся сегодня главными активами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.

"Цифровые технологии и свободный обмен открытыми данными улучшают доступность товаров, услуг и качество жизни в целом, позволяют создавать новые инновационные продукты и сервисы. Цифровая трансформация охватывает сегодня все аспекты жизни во всех без исключения государствах", - сказал он.

"В мире будущего лидерами станут страны, где высшая ценность – это знания, где не боятся экспериментировать, где есть возможность свободного обмена открытыми данными. Только такая среда создает почву для возникновения новых идей, решений и технологий, в том числе, что очень важно, платформенных решений. Талант и знания становятся сегодня главными активами", - добавил Мишустин.

По его словам, "сегодня цифровая трансформация - это для нашей страны, в том числе шанс выйти на более высокий уровень развития, обеспечить нашим людям, гражданам России новое качество жизни и, соответственно, новый объем возможностей".