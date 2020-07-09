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Мишустин назвал талант и знания главными активами
Талант и знания становятся сегодня главными активами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:38
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, михаил мишустин, экономика

Мишустин назвал талант и знания главными активами

18:38 09.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ИННОПОЛИС (Татарстан), 9 июл - РИА Новости. Талант и знания становятся сегодня главными активами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.
"Цифровые технологии и свободный обмен открытыми данными улучшают доступность товаров, услуг и качество жизни в целом, позволяют создавать новые инновационные продукты и сервисы. Цифровая трансформация охватывает сегодня все аспекты жизни во всех без исключения государствах", - сказал он.
"В мире будущего лидерами станут страны, где высшая ценность – это знания, где не боятся экспериментировать, где есть возможность свободного обмена открытыми данными. Только такая среда создает почву для возникновения новых идей, решений и технологий, в том числе, что очень важно, платформенных решений. Талант и знания становятся сегодня главными активами", - добавил Мишустин.
По его словам, "сегодня цифровая трансформация - это для нашей страны, в том числе шанс выйти на более высокий уровень развития, обеспечить нашим людям, гражданам России новое качество жизни и, соответственно, новый объем возможностей".
"На смене эпох цифровые товары и услуги вытесняют из жизни привычные для многих людей вещи. Есть много примеров, когда под давлением цифровизации исчезают целые отрасли, а труд людей заменяют машины и искусственный интеллект, о чем мы часто слышим на разных конференциях. Поэтому наши решения и действия должны отвечать таким вызовам времени", - добавил премьер-министр.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Вчера, 17:50
Мишустин рассказал о сотрудничестве правительства и IT-индустрии
940007
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РоссияМихаил МишустинЭкономика
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