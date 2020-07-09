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МИД подготовил меры из-за появления флага ЛГБТ на зданиях посольств
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов сказал, что министерство иностранных дел России подготовило материал с позицией ведомства... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:37
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Конечно, но законы России имеют главенство. Гей пропаганда у нас запрещена.
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Российский суверенитет и законодательство не распространяется на посольства. Посольство - это часть территории другого государства.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), лгбт-сообщество, великобритания, москва, сша, в мире

МИД подготовил меры из-за появления флага ЛГБТ на зданиях посольств

18:37 09.07.2020
21690
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов сказал, что министерство иностранных дел России подготовило материал с позицией ведомства относительно действий посольств США и Британии, вывесивших флаг ЛГБТ-сообщества на своих посольствах в Москве, а также предприняты меры, в том числе в юридической плоскости.
Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направит обращение в МИД РФ по поводу появления флагов ЛГБТ на домах посольств США и Британии в Москве, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Ранее вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой попросил главу думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ Василия Пискарева дать оценку действиям американской и британской дипмиссий, вывесивших флаг ЛГБТ-сообщества на своих посольствах в Москве, а также оценить слова посла Канады в России о вреде поправок в конституцию, которые можно расценить как попытку давления на свободное волеизъявление граждан.
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
3 июля, 16:10
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
"Безусловно, ваше (Пискарева - ред.) обращение рассмотрено. Поднятые Петром Олеговичем (Толстым) вопросы тщательно проработаны на междепартаментском уровне. МИД на данный момент подготовлен обстоятельный материал, в котором отражена официальная позиция министерства, а также предприняты в этой связи меры, в том числе в юридической плоскости", - сказал Тимохов на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
"Я хотел бы, пользуясь возможностью, также отметить, что мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с комиссией и надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем. Материалы, о которых я говорил сейчас, я передам в комиссию", - добавил он. При этом Тимохов не уточнил, какова позиция ведомства и какие предприняты меры.
Ранее американская дипмиссия вывесила на своем здании в Москве флаг ЛГБТ и написало в Facebook, что "посольство США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ". Позднее флаг ЛГБТ на своем здании вывесило и посольство Великобритании в российской столице. Толстой в своем обращении пишет, что действия посольств США и Британии носят политический характер.
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
25 июня, 18:38
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
16212083527
Обсудить 38
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛГБТ-сообществоВеликобританияМоскваСШАВ мире
Популярные комментарии
Конечно, но законы России имеют главенство. Гей пропаганда у нас запрещена.
9 июля, 19:31
СВСергей Владимирович
6001005
Российский суверенитет и законодательство не распространяется на посольства. Посольство - это часть территории другого государства.
9 июля, 19:05
ssamara578
9212145
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