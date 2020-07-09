Памфилова рассказала о процедуре изменения порядка голосования

"Мы сейчас имеем возможность определенным образом изменить порядок голосования, это касается ближайших региональных выборов. И здесь не нужно никаких изменений в закон. Нам законодатель дал такое право, когда была принята поправка в избирательное законодательство, которая предоставляет Центральной избирательной комиссии в зависимости от разных обстоятельств, в частности, в ситуации с пандемией, вносить определенные изменения и определять порядок голосования", - сказала Памфилова.