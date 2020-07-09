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Памфилова рассказала о процедуре изменения порядка голосования
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила РИА Новости, что для решения о возможности проведения двух-трехдневного голосования на региональных выборах и довыборах... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:33
элла памфилова
цик рф
госдума рф
владимир путин
политика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
элла памфилова, цик рф, госдума рф, владимир путин, политика

Памфилова рассказала о процедуре изменения порядка голосования

18:33 09.07.2020
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© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила РИА Новости, что для решения о возможности проведения двух-трехдневного голосования на региональных выборах и довыборах в Госдуму этой осенью изменений в закон не потребуется.
Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября. В четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Памфилова сообщила, что ЦИК обсуждает возможность проведения голосования на осенних выборах в течение двух-трех дней.
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"Мы сейчас имеем возможность определенным образом изменить порядок голосования, это касается ближайших региональных выборов. И здесь не нужно никаких изменений в закон. Нам законодатель дал такое право, когда была принята поправка в избирательное законодательство, которая предоставляет Центральной избирательной комиссии в зависимости от разных обстоятельств, в частности, в ситуации с пандемией, вносить определенные изменения и определять порядок голосования", - сказала Памфилова.
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Элла ПамфиловаЦИК РФГосдума РФВладимир ПутинПолитика
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