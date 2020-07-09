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Мишустин призвал снижать барьеры для инвестиций
Необходимо снижать барьеры для торговли и инвестиций, а также совершенствовать налогообложение в цифровой сфере, создать условия для доступа к инфраструктуре и... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:31
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
михаил мишустин, экономика

Мишустин призвал снижать барьеры для инвестиций

18:31 09.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Необходимо снижать барьеры для торговли и инвестиций, а также совершенствовать налогообложение в цифровой сфере, создать условия для доступа к инфраструктуре и поощрять предпринимателей, обеспечивая доступность финансовых инструментов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Для перехода в цифру сегодня необходимо, в первую очередь, создать лучшие условия для доступа к коммуникациям, инфраструктуре, к услугам и данным; в полной мере раскрыть потенциал эффективного использования цифровых технологий; поощрять предпринимателей в этой сфере, обеспечивая доступность финансовых инструментов; снижать барьеры для торговли и инвестиций, а также совершенствовать налогообложение в цифровом мире", - заявил Мишустин в четверг в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.
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