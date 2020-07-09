Мишустин призвал снижать барьеры для инвестиций

"Для перехода в цифру сегодня необходимо, в первую очередь, создать лучшие условия для доступа к коммуникациям, инфраструктуре, к услугам и данным; в полной мере раскрыть потенциал эффективного использования цифровых технологий; поощрять предпринимателей в этой сфере, обеспечивая доступность финансовых инструментов; снижать барьеры для торговли и инвестиций, а также совершенствовать налогообложение в цифровом мире", - заявил Мишустин в четверг в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.