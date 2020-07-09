Трамп прокомментировал решение Верховного суда по своим финансам

В четверг Верховный суд США признал конституционным запрос суда Манхэттена, требующего доступ к финансовым документам президента США по делу о выплатах двум женщинам за молчание об их связях с ним. При этом Верховный суд отказал рассматривать запрос демократов конгресса на доступ к финансовым документам президента, распорядившись вернуть дело для продолжения его рассмотрения в суд нижней инстанции.