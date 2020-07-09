Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574132122.html
Трамп прокомментировал решение Верховного суда по своим финансам
Президент США Дональд Трамп пообещал продолжить бороться за неприкосновенность своих финансовых документов, считает решения Верховного суда страны политическим... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:30
дональд трамп
роберт мюллер
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909094_0:192:2957:1855_1400x0_80_0_0_2af5b63056fbd723fc2d1b11f6b8e66a.jpg
https://ria.ru/20200626/1573491373.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909094_0:192:2957:1855_1400x0_80_0_0_2af5b63056fbd723fc2d1b11f6b8e66a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909094_114:0:2843:2047_1400x0_80_0_0_8667bba09864c833b7297ac821777224.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909094_455:0:2502:2047_1400x0_80_0_0_387acf61dc0ba4f93f80acd9e8edeff1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, роберт мюллер, нью-йорк (город), сша, в мире

Трамп прокомментировал решение Верховного суда по своим финансам

18:30 09.07.2020
650
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал продолжить бороться за неприкосновенность своих финансовых документов, считает решения Верховного суда страны политическим и нечестным по отношению к нему самому и его администрации.
В четверг Верховный суд США признал конституционным запрос суда Манхэттена, требующего доступ к финансовым документам президента США по делу о выплатах двум женщинам за молчание об их связях с ним. При этом Верховный суд отказал рассматривать запрос демократов конгресса на доступ к финансовым документам президента, распорядившись вернуть дело для продолжения его рассмотрения в суд нижней инстанции.
"Верховной суд отправил дело назад в суд нижней инстанции, прения продолжатся. Это политизированный судебный процесс. Я выиграл в "мюллеровской" охоте на ведьм (расследование спецпрокурора Роберта Мюллера российского "вмешательства" в выборы в США и "связей" Трампа с Москвой - ред.) и других (битвах), и теперь я должен продолжать борьбу в политически коррумпированном Нью-Йорке. Это нечестно по отношению к этому президенту или этой администрации!", - написал Трамп в своем Twitter.
Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.
Президент США Дональд Трамп
26 июня, 00:56
Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с демократами
610000
Обсудить 0
Дональд ТрампРоберт МюллерНью-Йорк (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Дорога на Запад Китая
США ввели санкции против китайских чиновников из-за Синьцзяна
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Боррель оценил борьбу с коронавирусом в Евросоюзе
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
МИД подготовил меры из-за появления флага ЛГБТ на зданиях посольств
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита
СМИ сообщили об отказе немецких министров ехать на саммит G7
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил предусмотреть получение статуса самозанятого с 16 лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Мишустин призвал снижать барьеры для инвестиций
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова рассказала о процедуре изменения порядка голосования
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден во время дебатов, организованных CNN / New York Times в Университете Оттербейн. 15 октября 2019
Байден пересмотрит вывод войск из Германии в случае победы на выборах
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В партии Порошенко прокомментировали записи "переговоров с Путиным"
Скорая помощь, Индия
В Индии оценили ситуацию со смертностью от коронавируса в стране
Корабли НАТО в Черном море
Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море
Вид на город София, Болгария
В Болгарии задержали двоих советников президента
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Верховный суд США не поддержал раскрытие налоговых деклараций Трампа
Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая Си Ань
Китай назвал цель военно-морских учений
Автомобили сотрудников украинской полиции
Украина выдворила криминального авторитета по прозвищу Дед
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси
08:57МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
08:56В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
Лента новостейМолния