https://ria.ru/20200709/1574132050.html
Путин поручил предусмотреть получение статуса самозанятого с 16 лет
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября предусмотреть для граждан с 16 лет возможность получения статуса самозанятого, говорится в перечне... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:30
2020-07-09T18:30
владимир путин
экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, экономика
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил кабмину до 1 октября предусмотреть для граждан с 16 лет возможность получения статуса самозанятого, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте
Кремля.
Путин 23 июня в ходе обращения к гражданам предложил разрешить получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. Также начинающие предприниматели, по предложению президента, получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.
"Правительству РФ предусмотреть возможность получения физическими лицами, достигшими возраста 16 лет, статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход; обеспечить предоставление физическим лицам в возрасте от 16 до 18 лет, получившим статус налогоплательщика налога на профессиональный доход, дополнительного "налогового капитала" в размере одного МРОТ на уплату налога на профессиональный доход в соответствующем налоговом периоде", - говорится в перечне поручений по итогам обращения президента к гражданам России.
Срок исполнения поручения - 1 октября 2020 года.