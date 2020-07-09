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Путин поручил предусмотреть получение статуса самозанятого с 16 лет
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября предусмотреть для граждан с 16 лет возможность получения статуса самозанятого, говорится в перечне... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:30
владимир путин
экономика
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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владимир путин, экономика

Путин поручил предусмотреть получение статуса самозанятого с 16 лет

18:30 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября предусмотреть для граждан с 16 лет возможность получения статуса самозанятого, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Путин 23 июня в ходе обращения к гражданам предложил разрешить получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. Также начинающие предприниматели, по предложению президента, получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.
"Правительству РФ предусмотреть возможность получения физическими лицами, достигшими возраста 16 лет, статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход; обеспечить предоставление физическим лицам в возрасте от 16 до 18 лет, получившим статус налогоплательщика налога на профессиональный доход, дополнительного "налогового капитала" в размере одного МРОТ на уплату налога на профессиональный доход в соответствующем налоговом периоде", - говорится в перечне поручений по итогам обращения президента к гражданам России.
Срок исполнения поручения - 1 октября 2020 года.
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