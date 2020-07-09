Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574131971.html
Боррель оценил борьбу с коронавирусом в Евросоюзе
Европейский союз неплохо справляется с пандемией коронавируса и ее последствиями и может считаться одним из лучших на международном уровне, однако работать... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жозеп боррель
коронавирусы
евросоюз
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_0:4:3129:1764_1400x0_80_0_0_297941b22e4ae9dd474223265824d732.jpg
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_0:4:3129:1764_1400x0_80_0_0_297941b22e4ae9dd474223265824d732.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_398:0:3129:2048_1400x0_80_0_0_85431527b24767db8f8d25670b105f7d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_849:0:2897:2048_1400x0_80_0_0_1af8efbb72f4678ddf8dbeb32e791c1d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, жозеп боррель, коронавирусы, евросоюз, европа, в мире

Боррель оценил борьбу с коронавирусом в Евросоюзе

18:28 09.07.2020
167
© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Европейский союз неплохо справляется с пандемией коронавируса и ее последствиями и может считаться одним из лучших на международном уровне, однако работать необходимо еще больше, считает верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Глава евродипломатии выступил на онлайн-мероприятии, посвященном проблемам пандемии коронавируса и роли Европы в глобальном ответе на кризис COVID-19, организованном европейским отделением фонда Carnegie.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Пока результаты еще недостаточно высокие, они не плохие, но и недостаточно хороши… Я думаю, что мы среди лучших в мире в противостоянии этой проблеме, результаты хорошие, но их пока еще недостаточно", - сказал Боррель.
Он добавил, что ЕС в этой борьбе пришлось столкнуться с серьезным вызовом дезинформации. "Мы столкнулись с кампанией по дискредитации, так называемой дезинформацией, попыткой представить ЕС как слабую группу стран, неспособную справиться с пандемией", - посетовал глава дипломатии ЕС.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Он добавил, что Евросоюзу стоит подготовиться к подобным кризисам на будущее. "Наша коллективная задача - действовать как можно лучше сейчас и повысить нашу готовность к будущим проблемам", - заключил Боррель.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
132001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жозеп БоррельКоронавирусыЕвросоюзЕвропаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп прокомментировал решение Верховного суда по своим финансам
Скорая помощь, Индия
В Индии оценили ситуацию со смертностью от коронавируса в стране
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил предусмотреть получение статуса самозанятого с 16 лет
Пассажиры в аэропорту Внуково
Выяснилось, в каких регионах России туристы активнее покупают авиабилеты
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Мишустин призвал вернуть доверие IT-индустрии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Мишустин призвал снижать барьеры для инвестиций
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова рассказала о процедуре изменения порядка голосования
Корабли НАТО в Черном море
Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
МИД подготовил меры из-за появления флага ЛГБТ на зданиях посольств
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита
СМИ сообщили об отказе немецких министров ехать на саммит G7
Дорога на Запад Китая
США ввели санкции против китайских чиновников из-за Синьцзяна
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден во время дебатов, организованных CNN / New York Times в Университете Оттербейн. 15 октября 2019
Байден пересмотрит вывод войск из Германии в случае победы на выборах
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Ходатайство об аресте Фургала не поступило в суд
Машины скорой помощи в Греции
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3672
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси
08:57МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
08:56В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
Лента новостейМолния