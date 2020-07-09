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Мишустин призвал вернуть доверие IT-индустрии
Необходимо создать такие механизмы регулирования и институты, которым бы представители IT-индустрии доверяли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:40
россия
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, михаил мишустин, экономика

Мишустин призвал вернуть доверие IT-индустрии

18:26 09.07.2020 (обновлено: 18:40 09.07.2020)
401
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ИННОПОЛИС (Татарстан), 9 июл - РИА Новости. Необходимо создать такие механизмы регулирования и институты, которым бы представители IT-индустрии доверяли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.
"Необходимо создать такие отраслевые институты и механизмы регулирования, которым представители IT-индустрии доверяли бы полностью", - сказал он.
Говоря о доверии, глава правительства отметил, что, "оно немножко за последние годы, может быть, было утеряно". "Не знаю, так многие из вас говорили, но давайте мы его вернем", - добавил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки IT-проектов в технопарке имени А. С. Попова
Вчера, 18:14
Мишустин рассказал о росте российской IT-сферы
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РоссияМихаил МишустинЭкономика
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