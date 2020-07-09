В Индии оценили ситуацию со смертностью от коронавируса в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Смертность от Смертность от коронавируса на миллион человек в Индии одна из самых низких в мире, заявил представитель министерства здравоохранения страны Раджеш Бхушан.

"Мы занимаем второе место по численности населения в мире. Всякий раз, когда мы говорим о количестве активных случаев заболевания, общем количестве случаев заболевания и количестве смертей, мы должны иметь в виду размер населения. Если вы посмотрите на случаи заболевания на миллион человек, то он все еще остается одним из самых низких в мире", - сказал журналистам чиновник по особым поручениям министерства здравоохранения Индии Раджеш Бхушан.

Как отмечается в докладе Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в Индии насчитывается 538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности - в 40 раз больше.

В то же время, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев заражения, коронавирус найден у более чем 767 тысяч человек. Больше всего заболевших в США – там их более 3 миллионов человек, дальше следует Бразилия , где выявили 1,7 миллиона случаев заболевания.

Представитель минздрава Индии отметил, что, несмотря на эти цифры, число лечащихся от коронавируса пациентов незначительно превышает 269 тысяч человек.

"Когда мы говорим о вирусной нагрузке пациентов с COVID-19 в Индии, это 269 тысяч человек. Это говорит нам о том, что, в конце концов, мы справились с ситуацией, наша система здравоохранения не слишком обременена и не скрипит из-за давления... 62,08% пациентов с коронавирусом уже выздоровели", - сказал Бхушан.

Он отметил, что в настоящее время стране необходимо сосредоточиться на группе высокого риска. По данным минздрава, 39% смертей, связанных с коронавирусом, происходят среди людей в возрасте от 60 до 74 лет. На людей старше 75 лет приходится 14% смертей, а на возрастную группу от 15 до 44 лет приходится 15% смертей.

В свою очередь старший научный сотрудник Индийского совета по медицинским исследованиям Ниведита Гупта отметила, что в стране увеличилось число тестирований на коронавирус.

"Количество тестов COVID-19 увеличилось, в среднем мы тестируем более 260 тысяч образцов в день. Мы надеемся увидеть дальнейший рост благодаря использованию теста на антиген", - сказала она.

В четверг в Индии был зарегистрирован самый большой рост числа заболевших коронавирусом – за сутки было выявлено более 24,8 тысячи случаев заболевания. Общее число заразившихся превысило 767 тысяч человек, при этом выздоровели более 476 тысяч человек, умерли более 21 тысячи.