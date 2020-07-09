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Ходатайство об аресте Фургала не поступило в суд
Ходатайство об аресте в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в четверг в Басманный суд не поступило, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:23
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия

Ходатайство об аресте Фургала не поступило в суд

18:23 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ходатайство об аресте в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в четверг в Басманный суд не поступило, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Материал в суд не поступил", - сказала она. Поскольку рабочий день завершен, теперь следствие сможет обратиться в суд в пятницу.
Владимир Жириновский
Вчера, 16:38
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Фургала задержали в четверг сотрудники СК РФ и ФСБ РФ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровский крайПроисшествия
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