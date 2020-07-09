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Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:20
дональд трамп
нью-йорк (город)
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дональд трамп, нью-йорк (город), сша, в мире

Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка

18:20 09.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
За это решение высказались семь судей, против – двое.
"Я согласен с тем, что дело должно быть направлено в окружной суд для дальнейшего рассмотрения, где президент может представить конституционные и юридические возражения большому жюри штата", - говорится в мнении одного из судей Бретта Кавано.
"Выданные повестки беспрецедентны. Никогда ранее местный прокурор не запрашивал финансовые документы действующего президента. Решение суда грозит подрывом функционирования института президентства и не дает реальной защиты против использования предусмотренной повесткой полномочий более чем 2300 местных прокуроров по всей стране… Поэтому я при всем уважении отказываю", - приводятся в документе слова другого судьи Сэмюэля Алито.
Это решение касается иска судьи Сайруса Вэнса (Cyrus Vance), который ранее в рамках расследования выплат двум женщинам, заявившим о том, что у них была связь с президентом, потребовал обнародования личных и коммерческих налоговых деклараций президента за последние восемь лет. Сам Трамп отрицает, что состоял в каких-либо отношениях с этими женщинами и активно противостоит публикации своих налоговых документов, заявляя, что его финансовые дела находятся под аудитом и не могут быть обнародованы до его окончания.
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Ранее суды нижестоящих инстанций решили, что финансовые институты должны предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа, включая выплаченные им налоги. Банки и фирмы, от которых требовали документы, согласились их предоставить, но решения судов последовательно обжаловал Белый дом.
Требования о выдаче документов за восемь лет также выдвинул ряд нью-йоркских чиновников и демократы в конгрессе. Они рассчитывают, что смогут найти в его финансовых документах нарушения. Трамп на протяжении многих лет был известен как бизнесмен и телеведущий, в политику он пришел только перед выборами 2016 года.
Они даже добились того, что суд Нью-Йорка, а затем апелляционный суд подтвердили, что Deutsche Bank и Capital One должны, согласно повестке, направить в американский конгресс финансовые документы, касающиеся президента и его семьи.
Повестки были выданы еще в апреле 2019 года контролируемыми демократами комитетами по разведке и по финансовым услугам палаты представителей. В них Deutsche Bank и Capital One предписывалось предоставить финансовую документацию в рамках расследования предполагаемого иностранного вмешательства в президентские выборы. В качестве одного из аргументов судьи тогда был назван "общественный интерес" к делу.
Президент США Дональд Трамп
26 июня, 00:56
Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с демократами
Однако Верховный суд в четверг отказал в передаче документов демократам.
Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.
В Конституции США не сказано, могут ли главе государства быть предъявлены уголовные обвинения.
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Дональд ТрампНью-Йорк (город)СШАВ мире
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