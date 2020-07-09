Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Верховный суд Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка , следует из документов суда.

За это решение высказались семь судей, против – двое.

"Я согласен с тем, что дело должно быть направлено в окружной суд для дальнейшего рассмотрения, где президент может представить конституционные и юридические возражения большому жюри штата", - говорится в мнении одного из судей Бретта Кавано.

"Выданные повестки беспрецедентны. Никогда ранее местный прокурор не запрашивал финансовые документы действующего президента. Решение суда грозит подрывом функционирования института президентства и не дает реальной защиты против использования предусмотренной повесткой полномочий более чем 2300 местных прокуроров по всей стране… Поэтому я при всем уважении отказываю", - приводятся в документе слова другого судьи Сэмюэля Алито.

Это решение касается иска судьи Сайруса Вэнса (Cyrus Vance), который ранее в рамках расследования выплат двум женщинам, заявившим о том, что у них была связь с президентом, потребовал обнародования личных и коммерческих налоговых деклараций президента за последние восемь лет. Сам Трамп отрицает, что состоял в каких-либо отношениях с этими женщинами и активно противостоит публикации своих налоговых документов, заявляя, что его финансовые дела находятся под аудитом и не могут быть обнародованы до его окончания.

Ранее суды нижестоящих инстанций решили, что финансовые институты должны предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа, включая выплаченные им налоги. Банки и фирмы, от которых требовали документы, согласились их предоставить, но решения судов последовательно обжаловал Белый дом.

Требования о выдаче документов за восемь лет также выдвинул ряд нью-йоркских чиновников и демократы в конгрессе. Они рассчитывают, что смогут найти в его финансовых документах нарушения. Трамп на протяжении многих лет был известен как бизнесмен и телеведущий, в политику он пришел только перед выборами 2016 года.

Они даже добились того, что суд Нью-Йорка, а затем апелляционный суд подтвердили, что Deutsche Bank и Capital One должны, согласно повестке, направить в американский конгресс финансовые документы, касающиеся президента и его семьи.

Повестки были выданы еще в апреле 2019 года контролируемыми демократами комитетами по разведке и по финансовым услугам палаты представителей. В них Deutsche Bank и Capital One предписывалось предоставить финансовую документацию в рамках расследования предполагаемого иностранного вмешательства в президентские выборы. В качестве одного из аргументов судьи тогда был назван "общественный интерес" к делу.

Однако Верховный суд в четверг отказал в передаче документов демократам.

Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.