https://ria.ru/20200709/1574131635.html
Мишустин отметил важность партнерства правительства и IT-отрасли
Важно, чтобы правительство и IT-отрасль были партнерами, когда договариваются о каких-либо вещах, в частности, когда речь идет о мерах поддержки, сообщил... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:20
2020-07-09T18:20
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил мишустин, экономика
ИННОПОЛИС (Татарстан), 9 июл - РИА Новости.
Важно, чтобы правительство и IT-отрасль были партнерами, когда договариваются о каких-либо вещах, в частности, когда речь идет о мерах поддержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.
"Предложенный комплекс мер, а предложен он был президентом, я скажу откровенно, без поддержки системной президента России, мы бы ни этот (налоговый) маневр, ни госполитики не выработали. Эта системная поддержка, она есть. Очень важно, чтобы мы когда договариваемся о каких-то вещах, были партнерами, настоящими партнерами", - сказал он.
Он также выразил надежду, что комплекс мер поддержки IT-компаний предаст мощный импульс развитию отрасли.