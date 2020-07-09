Мишустин отметил важность партнерства правительства и IT-отрасли

"Предложенный комплекс мер, а предложен он был президентом, я скажу откровенно, без поддержки системной президента России, мы бы ни этот (налоговый) маневр, ни госполитики не выработали. Эта системная поддержка, она есть. Очень важно, чтобы мы когда договариваемся о каких-то вещах, были партнерами, настоящими партнерами", - сказал он.