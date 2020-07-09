Подмосковье вошло в топ-5 рейтинга АСИ по инвестклимату регионов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вхождение Московской области в топ-5 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ - свидетельство того, насколько интересен инвесторам регион, считает губернатор Подмосковья . Вхождение Московской области в топ-5 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ - свидетельство того, насколько интересен инвесторам регион, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

"Московская область поднялась на две позиции в рейтинге АСИ. Сейчас мы на 5-м месте. Это показатель того, насколько наш регион интересен инвесторам, видят ли крупные компании свое будущее здесь, у нас. А крупные компании — это новые рабочие места, налоги, престиж, движение вперед для всего региона", - приводит слова Воробьева пресс-служба облправительства.

Результаты ежегодного рейтинга были представлены в четверг генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Воробьев напомнил, что область в рейтинге АСИ начинала с 22-го места, "но каждый раз сложнее улучшать результат".