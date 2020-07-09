https://ria.ru/20200709/1574131568.html
Подмосковье вошло в топ-5 рейтинга АСИ по инвестклимату регионов
Вхождение Московской области в топ-5 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ - свидетельство того, насколько интересен инвесторам РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:33
2020-07-09T18:33
новости подмосковья
андрей воробьев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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андрей воробьев
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости
. Вхождение Московской области в топ-5 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ - свидетельство того, насколько интересен инвесторам регион, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
.
"Московская область поднялась на две позиции в рейтинге АСИ. Сейчас мы на 5-м месте. Это показатель того, насколько наш регион интересен инвесторам, видят ли крупные компании свое будущее здесь, у нас. А крупные компании — это новые рабочие места, налоги, престиж, движение вперед для всего региона", - приводит слова Воробьева пресс-служба облправительства.
Результаты ежегодного рейтинга были представлены в четверг генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Воробьев напомнил, что область в рейтинге АСИ начинала с 22-го места, "но каждый раз сложнее улучшать результат".
"Мы очень серьезно работаем, чтобы в каждом городе Подмосковья был свой индустриальный парк. Чтобы инвестор чувствовал себя защищенным. Поэтому рейтинг имеет для нас важное значение: это индикатор и ориентир. Я очень надеюсь, что в следующем году мы дерзнем и попробуем подняться еще выше", - подчеркнул Воробьев.