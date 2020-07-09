Смоленщина укрепила позиции в нацрейтинге состояния инвестклимата в РФ

СМОЛЕНСК, 9 июл – РИА Новости. Смоленская область в этом году улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, поднявшись с 20-го на 16-е место, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации со ссылкой на данные Агентства стратегических инициатив ( АСИ ).

За последние четыре года в рейтинге АСИ Смоленщина продвинулась на 64 позиции вверх. По словам собеседника агентства, залогом такого рывка, прежде всего, является системная работа с территориальными федеральными, региональными органами власти и руководителями местного самоуправления, в полномочия которых входит решение задач по улучшению условий ведения бизнеса в регионе.

За последние два года Смоленская область достигла существенных объемов инвестиций в основной капитал – порядка 70 миллиардов рублей, при этом основную долю составляют именно частные вложения, их объем в 2019 году вырос на 8,5 миллиардов рублей.