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Смоленская область
Смоленская область
https://ria.ru/20200709/1574131474.html
Смоленщина укрепила позиции в нацрейтинге состояния инвестклимата в РФ
Смоленская область в этом году улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, поднявшись с 20-го на 16-е место,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:16
смоленская область
агентство стратегических инициатив (аси)
смоленская область
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агентство стратегических инициатив (аси), смоленская область

Смоленщина укрепила позиции в нацрейтинге состояния инвестклимата в РФ

18:16 09.07.2020
42
© РИА Новости / Алексей КуденкоОзеро Собачка в Смоленске
Озеро Собачка в Смоленске
© РИА Новости / Алексей Куденко
СМОЛЕНСК, 9 июл – РИА Новости. Смоленская область в этом году улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, поднявшись с 20-го на 16-е место, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации со ссылкой на данные Агентства стратегических инициатив (АСИ).
За последние четыре года в рейтинге АСИ Смоленщина продвинулась на 64 позиции вверх. По словам собеседника агентства, залогом такого рывка, прежде всего, является системная работа с территориальными федеральными, региональными органами власти и руководителями местного самоуправления, в полномочия которых входит решение задач по улучшению условий ведения бизнеса в регионе.
За последние два года Смоленская область достигла существенных объемов инвестиций в основной капитал – порядка 70 миллиардов рублей, при этом основную долю составляют именно частные вложения, их объем в 2019 году вырос на 8,5 миллиардов рублей.
"Мне отрадно, что Смоленщина последние 4 года находится в верхней части рейтинга и ежегодно улучшает свои позиции по различным критериям. Такой результат свидетельствует о концентрированной, слаженной и нацеленной на практический результат работе региональной администрации", - прокомментировал итоги рейтинга глава региона Алексей Островский.
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11 июня, 17:06Смоленская область
Смоленщина в 2019 году потратила на дорожный комплекс более 7 млрд рублей
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Смоленская областьАгентство стратегических инициатив (АСИ)Смоленская область
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