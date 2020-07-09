https://ria.ru/20200709/1574131474.html
Смоленщина укрепила позиции в нацрейтинге состояния инвестклимата в РФ
Смоленская область в этом году улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, поднявшись с 20-го на 16-е место,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:16
2020-07-09T18:16
смоленская область
агентство стратегических инициатив (аси)
смоленская область
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https://ria.ru/20200611/1572820923.html
смоленская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агентство стратегических инициатив (аси), смоленская область
СМОЛЕНСК, 9 июл – РИА Новости. Смоленская область
в этом году улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, поднявшись с 20-го на 16-е место, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации со ссылкой на данные Агентства стратегических инициатив (АСИ
).
За последние четыре года в рейтинге АСИ Смоленщина продвинулась на 64 позиции вверх. По словам собеседника агентства, залогом такого рывка, прежде всего, является системная работа с территориальными федеральными, региональными органами власти и руководителями местного самоуправления, в полномочия которых входит решение задач по улучшению условий ведения бизнеса в регионе.
За последние два года Смоленская область достигла существенных объемов инвестиций в основной капитал – порядка 70 миллиардов рублей, при этом основную долю составляют именно частные вложения, их объем в 2019 году вырос на 8,5 миллиардов рублей.
"Мне отрадно, что Смоленщина последние 4 года находится в верхней части рейтинга и ежегодно улучшает свои позиции по различным критериям. Такой результат свидетельствует о концентрированной, слаженной и нацеленной на практический результат работе региональной администрации", - прокомментировал итоги рейтинга глава региона Алексей Островский.