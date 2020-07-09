ЦИК обсудит возможность проведения многодневного голосования осенью

"Мы на примере ближайших выборов обсудим это (предложение по голосованию на выборах в сентябре в течение двух-трех дней) с экспертным сообществом и с партиями. И мы имеем право на заседании Центральной избирательной комиссии это решение принять. Но сначала предварительно проведем встречи с региональными избирательными комиссиями, а 16 июля уже с партиями, и только после этого будем принимать решение", - сказала Памфилова.