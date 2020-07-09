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ЦИК обсудит возможность проведения многодневного голосования осенью
ЦИК РФ 16 июля обсудит с партиями и экспертами возможность голосования в течение двух-трех дней на осенних выборах, до этого проведет встречи с региональными... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:16
элла памфилова
цик рф
политика
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РИА Новости
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353
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элла памфилова, цик рф, политика

ЦИК обсудит возможность проведения многодневного голосования осенью

18:14 09.07.2020 (обновлено: 18:16 09.07.2020)
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© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ЦИК РФ 16 июля обсудит с партиями и экспертами возможность голосования в течение двух-трех дней на осенних выборах, до этого проведет встречи с региональными избирательными комиссиями по этому вопросу, заявила РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября. В четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Памфилова сообщила, что ЦИК обсуждает возможность проведения голосования на осенних выборах в течение двух-трех дней.
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"Мы на примере ближайших выборов обсудим это (предложение по голосованию на выборах в сентябре в течение двух-трех дней) с экспертным сообществом и с партиями. И мы имеем право на заседании Центральной избирательной комиссии это решение принять. Но сначала предварительно проведем встречи с региональными избирательными комиссиями, а 16 июля уже с партиями, и только после этого будем принимать решение", - сказала Памфилова.
Она отметила, что встреча с экспертами будет открытой для СМИ. "Мы, как вы видите, максимально открыты для прессы", - добавила глава ЦИК.
"Что касается федеральных кампаний – это уже дело законодателя, им решать", - сказала Памфилова.
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