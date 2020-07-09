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Мишустин рассказал о росте российской IT-сферы
Российская IT-индустрия в последние годы демонстрировала достаточно стабильные темпы роста, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:14
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Мишустин рассказал о росте российской IT-сферы

18:14 09.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки IT-проектов в технопарке имени А. С. Попова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки IT-проектов в технопарке имени А. С. Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Российская IT-индустрия в последние годы демонстрировала достаточно стабильные темпы роста, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Российская IT-отрасль в последние годы демонстрировала достаточно стабильные темпы роста. Во многом это удалось благодаря ранее принятым мерам государственной поддержки", - заявил Мишустин в четверг в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Вчера, 17:50
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