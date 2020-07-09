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Небензя оценил перспективы принятия резолюции по эмбарго против Ирана
Перспективы принятия резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана "грустные", они просто отсутствуют, заявил постоянный представитель РФ при ООН... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:12
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василий небензя
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), василий небензя, совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), оон, иран, сша, в мире

Небензя оценил перспективы принятия резолюции по эмбарго против Ирана

18:12 09.07.2020
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© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Перспективы принятия резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана "грустные", они просто отсутствуют, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"У этой резолюции очень грустные перспективы, то есть они просто отсутствуют", - сказал Небензя в ходе открытого онлайн-интервью.
Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.
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Согласно проекту, Совбез должен постановить, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, "все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов… оружия и связанных с ним материалов". Исключение, исходя из американского проекта, может быть в случае, если специальный комитет одобрит по крайней мере за 30 дней такую деятельность "в гуманитарных целях или для любых других задач, соответствующих целям этой резолюции".
Кроме того, документ предполагает введение запрета на поставки, продажу или передачу из Ирана оружия. Страны-члены ООН, согласно тексту, должны запрещать своим гражданам закупать оружие у Ирана. Авторы предлагают запретить государствам делиться с Ираном специалистами, знаниями, финансовыми ресурсами, которые могут быть использованы для создания и обслуживания вооружений. США также предлагают запретить Тегерану осуществлять такие действия в отношении третьих стран.
Анатолий Антонов
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Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Василий НебензяСовет Безопасности ООНЕвросоюзТегеран (город)ООНИранСШАВ мире
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