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Путин поручил продлить доплаты медработникам
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление на два месяца доплат медработникам на фоне ситуации с COVID-19,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:09
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Путин поручил продлить доплаты медработникам

18:09 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление на два месяца доплат медработникам на фоне ситуации с COVID-19, соответствующий перечень поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ опубликован на сайте Кремля.
"Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.
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Кроме того, Путин поручил выделить средства на оплату ежегодного оплачиваемого отпуска медработникам, предусмотрев расчет таких выплат с учетом получаемых работниками федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Также Путин поручил обеспечить реализацию мер, направленных на восстановление до уровня 2019 года численности занятого населения к IV кварталу 2021 года. Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2020 года.
Органам исполнительной власти субъектов РФ Путин поручил не допускать снижения в 2021 году и последующие периоды расходов бюджетов субъектов РФ на оказание медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих лекарств, медизделий, технических средств реабилитации, по сравнению с указанными расходами, предусмотренными на 2020 год.
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Доклад должен быть представлен до 20 сентября 2020 года. Ответственными назначены высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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