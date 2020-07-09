Путин поручил продлить доплаты медработникам

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление на два месяца доплат медработникам на фоне ситуации с COVID-19 , соответствующий перечень поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ опубликован на сайте Кремля.

"Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.

Кроме того, Путин поручил выделить средства на оплату ежегодного оплачиваемого отпуска медработникам, предусмотрев расчет таких выплат с учетом получаемых работниками федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Также Путин поручил обеспечить реализацию мер, направленных на восстановление до уровня 2019 года численности занятого населения к IV кварталу 2021 года. Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2020 года.

Органам исполнительной власти субъектов РФ Путин поручил не допускать снижения в 2021 году и последующие периоды расходов бюджетов субъектов РФ на оказание медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих лекарств, медизделий, технических средств реабилитации, по сравнению с указанными расходами, предусмотренными на 2020 год.

Доклад должен быть представлен до 20 сентября 2020 года. Ответственными назначены высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ.